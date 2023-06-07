Циципас про поражение от Алькараса: «В будущем постараюсь не принимать мелатонин перед матчами – это не работает»

Стефанос Циципас ответил, насколько сложно играть против Карлоса Алькараса.

Он уступил испанцу в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2:6, 1:6, 6:7(5).

– Ребята, мне нечего вам сказать. Он отлично играл. Не то, чтобы исключительно, но великолепно.

В будущем постараюсь не принимать мелатонин и не спать перед матчами – это не работает.

– Можете ли вы объяснить по поводу мелатонина. Вы принимали таблетки для сна на этой неделе или только сегодня?

– В последние несколько дней расписание было довольно сложным. Меня несколько раз ставили в вечернюю сессию. Матчи были не слишком поздними, но достаточно поздними, чтобы сбить мой график. Сон – это очень важная вещь, а восстановление – самая важная, когда вы играете на «Больших шлемах».

Я допустил ту же ошибку в прошлом году перед матчем с Новаком в Берси, и тогда счет был такой же, как сегодня в первых двух сетах. Так что мелатонин любит цифры 1 и 2.

– Вы вышли на корт вялым или почувствовали это во время матча?

– Послушайте, я не хочу умалять заслуги Карлоса. Парень хорошо играет. Он заслужил победу и все такое. Давайте не будем об этом. Я очень расстроен, что это так на меня подействовало, но давайте двигаться дальше.

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