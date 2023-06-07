Циципас про поражение от Алькараса: «В будущем постараюсь не принимать мелатонин перед матчами – это не работает»

Теги Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Стефанос Циципас ответил, насколько сложно играть против Карлоса Алькараса.

Он уступил испанцу в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2:6, 1:6, 6:7(5).

– Ребята, мне нечего вам сказать. Он отлично играл. Не то, чтобы исключительно, но великолепно.

В будущем постараюсь не принимать мелатонин и не спать перед матчами – это не работает.

– Можете ли вы объяснить по поводу мелатонина. Вы принимали таблетки для сна на этой неделе или только сегодня?

– В последние несколько дней расписание было довольно сложным. Меня несколько раз ставили в вечернюю сессию. Матчи были не слишком поздними, но достаточно поздними, чтобы сбить мой график. Сон – это очень важная вещь, а восстановление – самая важная, когда вы играете на «Больших шлемах».

Я допустил ту же ошибку в прошлом году перед матчем с Новаком в Берси, и тогда счет был такой же, как сегодня в первых двух сетах. Так что мелатонин любит цифры 1 и 2.

– Вы вышли на корт вялым или почувствовали это во время матча?

– Послушайте, я не хочу умалять заслуги Карлоса. Парень хорошо играет. Он заслужил победу и все такое. Давайте не будем об этом. Я очень расстроен, что это так на меня подействовало, но давайте двигаться дальше.

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20 комментариев

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Tursus
У Циципаса всегда кто-то виноват, только не он.
+8
-1
+7
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NN13
Ребёнок?🤨Как неуважительно по отношению к Карлосу
+11
-5
+6
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igor nn
Не повезло Циципасу..Звереву..Могли ведь БШ взять когда старики сдали или были травмированы и Карлито еще не пришёл..Теперь же походу мы получаем доминатора на долгие годы и у этих ребят шансов нет..Хорошо хоть Медведь зацепил один Шлем и, что ценно ,в борьбе с одним из БиГов.
+7
-2
+5
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Marcus Varro
Карлос тебя разделал под орех, под греческий орех, потому что просто играл намного лучше.
+4
-1
+3
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Eugenie Nation
Прежде чем накинуться, читайте оригинал. А не перевод писак.
В контексте, кидс можно перевести как - пацан
+7
-4
+3
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Skip
Карлитос такого никогда не скажет - дядька играл слабовато сегодня )
+2
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Skip
Карлос размазал Ципу по корту, но Стёпа не сможет переступить через себя и сказать, что тот играл не просто хорошо, а супер как играл )
+2
0
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Kironbet
Ответ Tursus
У Циципаса всегда кто-то виноват, только не он.
Так все некст поколение такое. Что Зверев, что Медведев, очень мало тех, кто не ищет вины в плохих мячах, ветре или плохом корте ;) И обычно они имеют за 20-цать шлемаков %)
+2
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cosset
Нет, нет, так это не работает! Мелатонин, ребенок, никогда такого не было и вот опять! Засучить рукава и работать молча надо! Несмотря на рейтинг и очки, мне совсем не нравится нить игры Стефаноса в этом сезоне(
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Polina Nurgatina
"ребëнок хорошо играет" 😂😂😂 насмешило
+1
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SaltyRose
Ответ Polina Nurgatina
"ребëнок хорошо играет" 😂😂😂 насмешило
Kid - это не «ребенок», это «парень»
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Экспертное мнение
Ответ Skip
Карлитос такого никогда не скажет - дядька играл слабовато сегодня )
С такими дядьками я буду клепать шлемы за шлемами и за несколько лет наберу штук 30))
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Lana5
Ответ Eugenie Nation
Прежде чем накинуться, читайте оригинал. А не перевод писак. В контексте, кидс можно перевести как - пацан
Пацан тоже звучит не очень
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Skip
Ответ Eugenie Nation
Прежде чем накинуться, читайте оригинал. А не перевод писак. В контексте, кидс можно перевести как - пацан
Хорошо, пацан )
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SaltyRose
Ответ NN13
Ребёнок?🤨Как неуважительно по отношению к Карлосу
Народ, это просто слэнг, уймитесь
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Jefri AG
Почему бы честно не признать очевидное и не сказать как есть: он талантливее меня и мне до него далеко... вместо этого начинает какие-то корявые отмазки лепить. Во втором сете на грека было просто жалко смотреть: такой страх и растерянность в глазах, полная расфокусированность, видно что в голове сразу куча мыслей: насколько же он лучше меня, все видят мой позор, лучше бы я снялся, хочу домой к маме)) Отныне будет Карлитосу уже в раздевалке проигрывать.
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SaltyRose
Вот я не могу себе представить, чтобы Новак перед важным матчем стал бы ставить эксперименты с бадами и расписанием. Это безответственно перед самим собой. Я всегда за Степу, но так нельзя.
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Istianoff
Так вот оно че, Михалыч! Мелатонин, все из-за него проклятого.
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Skip
в третьем сете Карлос просто подарил матч-боллы Степе, зря Ципа думает, что в третьем сете он проснулся и стал героем ))
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Lada_ok
Циципас он такой...бессоница помешала...
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