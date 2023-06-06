Свитолина о том, что Соболенко пропускала пресс-конференции: «Мне тоже задавали сложные вопросы. Я не прячусь»
Элина Свитолина прокомментировала то, что Арина Соболенко дважды отказывалась от пресс-конференций на «Ролан Гаррос».
«Все должны быть равны. Например, почему Наоми тогда оштрафовали, а в этот раз игрока, пропускающего пресс-конференцию, не штрафуют? Если бы Наоми тогда не оштрафовали, то ситуация была бы другой. Но все должны быть равны.
Мне тоже задавали сложные вопросы – например, про Новака и его заявления о Косово. Я не прячусь.
У меня есть жесткая позиция, я ее выражаю. И не хочу никому нравиться, предавая свои убеждения», – сказала Свитолина на пресс-конференции.
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– Это независимая страна.
– Я не знаю.
А говорит, что не прячется.
У Свитолиной голова для того, чтобы в неё есть.
элина, патамушта штази. белштази умноженное на французское социалистическое левачье на пособиях с 18 лет. они нашли друг друга.