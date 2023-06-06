Свитолина о том, что Соболенко пропускала пресс-конференции: «Мне тоже задавали сложные вопросы. Я не прячусь»

прокомментировала то, что дважды отказывалась от пресс-конференций на « ».

«Все должны быть равны. Например, почему тогда оштрафовали, а в этот раз игрока, пропускающего пресс-конференцию, не штрафуют? Если бы Наоми тогда не оштрафовали, то ситуация была бы другой. Но все должны быть равны.

Мне тоже задавали сложные вопросы – например, про Новака и его заявления о Косово. Я не прячусь.

У меня есть жесткая позиция, я ее выражаю. И не хочу никому нравиться, предавая свои убеждения», – сказала Свитолина на пресс-конференции.

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