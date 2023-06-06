Свитолина о том, что Соболенко пропускала пресс-конференции: «Мне тоже задавали сложные вопросы. Я не прячусь»

Теги Ролан Гаррос WTA Элина Свитолина Наоми Осака Арина Соболенко Теннис

Элина Свитолина прокомментировала то, что Арина Соболенко дважды отказывалась от пресс-конференций на «Ролан Гаррос».

«Все должны быть равны. Например, почему Наоми тогда оштрафовали, а в этот раз игрока, пропускающего пресс-конференцию, не штрафуют? Если бы Наоми тогда не оштрафовали, то ситуация была бы другой. Но все должны быть равны.

Мне тоже задавали сложные вопросы – например, про Новака и его заявления о Косово. Я не прячусь.

У меня есть жесткая позиция, я ее выражаю. И не хочу никому нравиться, предавая свои убеждения», – сказала Свитолина на пресс-конференции.

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14 комментариев

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hsmshhzfn5
– Я не разбираюсь в сербской политике. Если он так считает, то он так считает. Я не знаю, сердце ли это Сербии.

– Это независимая страна.

– Я не знаю.

А говорит, что не прячется.
У Свитолиной голова для того, чтобы в неё есть.
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dart darteg
На корте надо было все Свитолиной показывать. На пресс-конфренции уже поздно)
+11
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+10
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armageddon123456
Ну вот лучше пойди и спрячься
+12
-4
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Кот под ногами майора
Наоми в принципе отказалась от общения с прессой
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Playboy
Мне тоже кажется, что все должны быть равны. Играть под национальными флагами, быть допущенными на любые теннисные турниры, например.
+11
-4
+7
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Вини
Орнул с ответа про Косово) Его действительно нужно приводить в пример))) Вот только самим украинкам такие ответы не нравятся, когда речь о них)
+10
-3
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Fondango
Если все должны быть равны, почему ты не жмёшь россиянкам и беларусскам руку. Или это другое?
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-1
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dimon 2.0
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"..игрока, пропускающего пресс-конференцию, не штрафуют? ..."
элина, патамушта штази. белштази умноженное на французское социалистическое левачье на пособиях с 18 лет. они нашли друг друга.
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kyckoba
Ахаха, да она гений сравнений! Вообще одно и то же🤦🏼‍♂️
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Minsk Belarus
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Artem Karev
О Господи, да спустите уже этих богоизбранных на землю кто нибудь. Вокруг вас земля не вертится, жовто блакитные
+1
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Lennuci
Ответ Minsk Belarus
Комментарий удален модератором
Вот именно, и живет в Лондоне.
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