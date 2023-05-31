Свитолина о словах Джоковича про Косово: «Мы живем в свободном мире. Почему бы не высказать свое мнение?»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP WTA Элина Свитолина Теннис

Украинка Элина Свитолина прокомментировала то, что Новак Джокович после первого круга «Ролан Гаррос» написал на камере «Косово – это сердце Сербии».

Ее спросили, уместны ли политические высказывания в спорте.

– Мы живем в свободном мире. Почему бы не высказать свое мнение? Если ты во что-то веришь, то нужно говорить.

– Но немного странно, когда Джокович говорит, то «Косово – это сердце Сербии».

– Я не разбираюсь в сербской политике. Если он так считает, то он так считает. Я не знаю, сердце ли это Сербии.

– Это независимая страна.

– Я не знаю.

Но если говорить о политике в спорте, то все украинцы вам скажут, что они очень связаны, потому что мы все люди. Мы все немного разбираемся в политике своей страны, что-то слышим.

Я считаю, что это все часть человеческой жизни – политика, спорт и так далее, – сказала Свитолина на пресс-конференции.

«Косово – сердце Сербии!» – послание Джоковича после матча «Ролан Гаррос». Сейчас в регионе напряженно

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30 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Хорошо, кстати, сказала касаемо Сербии. Она про нее ничего не знает и не стала лезть в дебри. Жаль, что опять эту гадость политическую тащат сюда. Новак, нафига ты это сделал?
+26
-5
+21
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Kironbet
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Хорошо, кстати, сказала касаемо Сербии. Она про нее ничего не знает и не стала лезть в дебри. Жаль, что опять эту гадость политическую тащат сюда. Новак, нафига ты это сделал?
Как раз для того и сделал. Это называется привлечь общественное внимание к наличию проблемы.
+24
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Бен Ротенберг
Интересно. Т.е. Джоковичу иметь мнение - можно, а российским игрокам - нельзя.

Веселят комментарии про «дипломатичность» Элины.
+15
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Amused 2Death
она другого и не могла сказать по определению, у них запрещено. если она признает Косово, следом ей придется признать и кое-какие другие территории. по той же причине Украина Косово независимым не признает.
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lalique
Элина высказалась в дипломатической форме.
И это правильно.
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Адекватник
Ответ Alexander2022
Да, речь о Свитолиной и вопросе про Косово. Остальное "сказала бы", "сказал бы" оставляй при себе
Да я какбе сам решу что мне при себе оставлять, а что не оставлять. В данном случае - не вижу причин не указать на очевидное лицемерие. Когда ее проблема не волнует лично: "у нас демократия и свобода слова", а как ее касается, так: "забанить всех по паспорту" :) вот и все, что нужно знать о щирых...
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ammen
Не понял, то есть по мнению Свитолиной теперь условная Потапова или Шнайдер могут спокойно говорить "Крым это Россия" и тд? Главное верить? Ок))

Или на российских игроков демократия не распространяется?)
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Евгений Фабиянчук
я не разбираюсь в укр*инской политике. я не знаю, легитимное ли оно государство или нет:)
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Адекватник
Интересно, если бы он сказал "Крым - Россия", как бы она говорила? :))) как же бесят лицемерные люди :))
+7
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Доминик
Интересно, по мнению этого журналиста, Абхазия - это сердце Грузии или независимая страна? Или вынипанимаити, это другое?
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Playboy
Ну вот, тогда непонятно почему нельзя сказать, что Крым - это Россия.
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hsmshhzfn5
Какая же там каша в голове.
И у этих людей, как Свитолина, есть «трибуна».
+16
-14
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srdn
Ответ lalique
Элина высказалась в дипломатической форме. И это правильно.
Элина высказалась в той форме, в которой российские теннисисты высказываются уже больше года 😅 аполитичной
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Бен Ротенберг
Ответ dimon 2.0
и джоковичу и росс игрокам можно иметь свое мнение. но желательно высказывать подобные бредни в белграде или варкуте соответственно. а не в свободных городах ЕС.
Неплохо вы так Воркуту приложили) Чтобы вы делали без добываемых там в сложнейших климатических условиях полезных ископаемых?
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Адекватник
Ответ Alexander2022
Решай что хочешь) И оставляй какое хочешь мнение. Оно все равно ни на что не влияет даже у тебя дома, в отличие от мнений Новака или Элины.
Ты же понимаешь, что сказанное тобой в равной степени относится и к тебе? :))
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Alexander2022
Ответ Адекватник
Да я какбе сам решу что мне при себе оставлять, а что не оставлять. В данном случае - не вижу причин не указать на очевидное лицемерие. Когда ее проблема не волнует лично: "у нас демократия и свобода слова", а как ее касается, так: "забанить всех по паспорту" :) вот и все, что нужно знать о щирых...
Решай что хочешь) И оставляй какое хочешь мнение. Оно все равно ни на что не влияет даже у тебя дома, в отличие от мнений Новака или Элины.
+1
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Alexander2022
Ответ Адекватник
Речь о Свитолиной. Она бы сказала тогда: у нас демократия, каждый имеет право на мнение и прочее блаблабла? :)) как думаешь?
Да, речь о Свитолиной и вопросе про Косово. Остальное "сказала бы", "сказал бы" оставляй при себе
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Alexander2022
Ответ Адекватник
Интересно, если бы он сказал "Крым - Россия", как бы она говорила? :))) как же бесят лицемерные люди :))
Сербские "братушки" не признавали его оным
+2
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Аморалинни
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Хорошо, кстати, сказала касаемо Сербии. Она про нее ничего не знает и не стала лезть в дебри. Жаль, что опять эту гадость политическую тащат сюда. Новак, нафига ты это сделал?
Кавабунга говорит, что не надо нести политику
АХАХАХХАХАХАХ
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step1953@ukr.net
Ну, Свитолиной логичней было задавать вопрос: "Киев - мать городов русских?" чем "Косово - сердце Сербии?". Журналисту, который задал этот вопрос, нужно было лучше подготовить его, подобрать близкую для Свитолиной аналогию, чтобы услышать более конкретный ответ. А так: какой вопрос - такой и ответ
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Славяныч
"Свитолина о словах Джоковича про Косово: «Мы живем в свободном мире»"

Насколько этот мир "свободный" мы увидели во время так называемой "пандемии".
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Беременный малыш
Омерзительная лицемерка🤢
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