Свитолина о словах Джоковича про Косово: «Мы живем в свободном мире. Почему бы не высказать свое мнение?»
Украинка Элина Свитолина прокомментировала то, что Новак Джокович после первого круга «Ролан Гаррос» написал на камере «Косово – это сердце Сербии».
Ее спросили, уместны ли политические высказывания в спорте.
– Мы живем в свободном мире. Почему бы не высказать свое мнение? Если ты во что-то веришь, то нужно говорить.
– Но немного странно, когда Джокович говорит, то «Косово – это сердце Сербии».
– Я не разбираюсь в сербской политике. Если он так считает, то он так считает. Я не знаю, сердце ли это Сербии.
– Это независимая страна.
– Я не знаю.
Но если говорить о политике в спорте, то все украинцы вам скажут, что они очень связаны, потому что мы все люди. Мы все немного разбираемся в политике своей страны, что-то слышим.
Я считаю, что это все часть человеческой жизни – политика, спорт и так далее, – сказала Свитолина на пресс-конференции.
«Косово – сердце Сербии!» – послание Джоковича после матча «Ролан Гаррос». Сейчас в регионе напряженно
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Веселят комментарии про «дипломатичность» Элины.
И это правильно.
Или на российских игроков демократия не распространяется?)
И у этих людей, как Свитолина, есть «трибуна».
АХАХАХХАХАХАХ
Насколько этот мир "свободный" мы увидели во время так называемой "пандемии".