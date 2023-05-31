Свитолина о словах Джоковича про Косово: «Мы живем в свободном мире. Почему бы не высказать свое мнение?»

Украинка Элина Свитолина прокомментировала то, что после первого круга «Ролан Гаррос» написал на камере «Косово – это сердце Сербии».

Ее спросили, уместны ли политические высказывания в спорте.

– Мы живем в свободном мире. Почему бы не высказать свое мнение? Если ты во что-то веришь, то нужно говорить.

– Но немного странно, когда Джокович говорит, то «Косово – это сердце Сербии».

– Я не разбираюсь в сербской политике. Если он так считает, то он так считает. Я не знаю, сердце ли это Сербии.

– Это независимая страна.

– Я не знаю.

Но если говорить о политике в спорте, то все украинцы вам скажут, что они очень связаны, потому что мы все люди. Мы все немного разбираемся в политике своей страны, что-то слышим.

Я считаю, что это все часть человеческой жизни – политика, спорт и так далее, – сказала Свитолина на пресс-конференции.

«Косово – сердце Сербии!» – послание Джоковича после матча «Ролан Гаррос». Сейчас в регионе напряженно

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