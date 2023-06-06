Свитолина о том, что Соболенко ждала ее у сетки для рукопожатия: «Моя первая реакция: «Что ты делаешь?» Потому что я же четко все говорила»

Теги Ролан Гаррос WTA Элина Свитолина Арина Соболенко Теннис

Элина Свитолина прокомментировала то, что не пожала руку Арине Соболенко после четвертьфинала «Ролан Гаррос», и то, что ее за это освистали.

Соболенко подчеркнуто ждала ее у сетки.

– Я не знаю, чего она ждала, потому что я четко все сказала насчет рукопожатий.

Свист я ожидала. Тот, кто в такой ситуации проигрывает, обычно слышит свист в свой адрес. Это меня не удивило.

– Как вы думаете, Соболенко усугубила ситуацию тем, что вот так стояла у сетки? Предыдущие соперницы демонстрировали уважение к вашей позиции.

– Я думаю, что да, к сожалению.

– О чем вы думали, когда увидели, что Арина так стоит у сетки? Вы не думали подойти к ней – не для рукопожатия, а просто что-то сказать?

– Моя первая реакция: «Что ты делаешь?» Потому что я же четко все говорила.

Может быть, во время турниров она не сидит в соцсетях. Я несколько раз говорила, что не буду жать руки. И в первом круге она играла с Мартой [Костюк]. Так что все просто, – сказала Свитолина на пресс-конференции.

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32 комментария

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Великий Алонсо
Свитолина больная на голову походу
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itchyscratchy
По ситуации с рукопожатием понятно, почему у Арины есть шлем, а у Касаткиной его не будет)
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seimur
что делает? соблюдает традиции! не селянка, воспитана хорошо.
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JinDos
Всегда теперь ждать у сетки всех украинок. Пусть сами все объясняют. Касаткина же стушевалась и все полетело в нее.
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Playboy
Странно требовать уважения к своей позиции, не уважая при этом чужую.
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justbored
Аришка отсиделась и перешла в наступление ))
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dart darteg
То есть Соболенко должна была мониторить соцсети Свитолиной и оттуда узнавать будет или не будет рукопожатия? Это вообще другой уровень)
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Кот под ногами майора
Элинина первая мысль: "Что ты делаешь? Мне теперь свист в свой адрес что ли слушать?"
+13
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Вини
Не получилось как с Касаткиной?)
+13
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Кот под ногами майора
Ответ Playboy
Странно требовать уважения к своей позиции, не уважая при этом чужую.
Ага, "я её не уважаю, почему она не уважает мою позицию?"
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Беня_Финитас
у Соболенко позиция - подойти к сетке для рукопожатия . ах , она все чётко не изложила в соцсетях ? ну тогда читайте " Пионерскую Зорьку " от 5 ноября 1963-го года . там всё подробно изложено . Свитолина считает , что она сама и её " позиция " кого-то интересует ? некислый такой апломб .
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armageddon123456
В смысле "что делаешь"? Исполняет теннисную традицию, а после идет к судье
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Eugenie Nation
Да они еще 10 лет будут говорить - а что случилось? А что такое?
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itchyscratchy
Ответ Jefri AG
Ну да, всё дело в этом, а не в стиле игры и физических возможностях)
Ну понятно, что я утрирую, но шлемы выигрывали игроки с разными стилями, но каждый из них обладал характером 🤷‍♂️
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Кот под ногами майора
Ответ Luis Bovleck
вот именно! тем более что играла первый матч с Костюк и уже знала как оно будет, и, тем не менее, спровоцировала сейчас свист трибун. зачем сделала? назло только. подленькой оказалась устерха, гаденькая такая. очень жаль.
Чтоб не провоцировать свист трибун на себя, очевидно
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ivan 07
Ну да , Соболенко провоцировала .
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Боддисатва13
Ха-ха-ха,какая глупая чернильница!)
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Юлия Лукьянова
Некоторые говорят, мол, Арина специально спровоцировала свист трибун в адрес Элины. Да нет, просто Соболенко играет в теннис, где всегда рукопожатие имеет место быть. Я согласна с Ариной, в теннисном мире нет и не должно быть войны.
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Jefri AG
Ответ itchyscratchy
По ситуации с рукопожатием понятно, почему у Арины есть шлем, а у Касаткиной его не будет)
Ну да, всё дело в этом, а не в стиле игры и физических возможностях)
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Даниил Заточник
Ответ dimon 2.0
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После 3-4 выиграных шлемов дилетантское нытье будет ее даже смешить.
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dimon 2.0
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dimon 2.0
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Северо-западный фронт
Нужно вообще было Арине по тупой хрюканине ракеткой по башке пустой стукнуть
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dart darteg
Ответ dimon 2.0
соболенко как и какей и фтубол и любой другой вид спорта должна махать ракеткой в беловежской пуще или в варкуте а не в демократической европке. так понятно ?
нет,не понятно. кому Соболенко должна?
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Даниил Заточник
Ответ dart darteg
нет,не понятно. кому Соболенко должна?
"На хороший вопрос готовых ответить мычаньем..."
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