Свитолина о том, что Соболенко ждала ее у сетки для рукопожатия: «Моя первая реакция: «Что ты делаешь?» Потому что я же четко все говорила»

прокомментировала то, что не пожала руку после четвертьфинала « », и то, что ее за это освистали.

Соболенко подчеркнуто ждала ее у сетки.

– Я не знаю, чего она ждала, потому что я четко все сказала насчет рукопожатий.

Свист я ожидала. Тот, кто в такой ситуации проигрывает, обычно слышит свист в свой адрес. Это меня не удивило.

– Как вы думаете, Соболенко усугубила ситуацию тем, что вот так стояла у сетки? Предыдущие соперницы демонстрировали уважение к вашей позиции.

– Я думаю, что да, к сожалению.

– О чем вы думали, когда увидели, что Арина так стоит у сетки? Вы не думали подойти к ней – не для рукопожатия, а просто что-то сказать?

– Моя первая реакция: «Что ты делаешь?» Потому что я же четко все говорила.

Может быть, во время турниров она не сидит в соцсетях. Я несколько раз говорила, что не буду жать руки. И в первом круге она играла с Мартой [ ]. Так что все просто, – сказала Свитолина на пресс-конференции.

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