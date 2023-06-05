Первая ракетка мира Ига Швентек в четвертьфинале Roland Garros 2023 будет встречаться с американской теннисисткой Коко Гауфф. Матч состоится 7 июня на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

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Для того чтобы понять мощь выступления Иги Швентек на текущем турнире, достаточно посмотреть на статистику ее поединков. В первых трех кругах она поочередно встречалась с испанкой Кристиной Букшей, американкой Клэр Лю и китаянкой Ван Синюй. Для победы польке понадобилось сыграть шесть сетов, причем в каждом матче она выписала своим соперницам по «баранке». Ван Синюй вообще не смогла взять ни одного гейма. В четвертом круге Швентек встречалась с Лесей Цуренко, при счете 5 : 1 в пользу Иги украинка вынуждена была сняться из-за травмы, но и тут была близка еще одна «баранка». Можно согласиться с тем, что пока первой ракетке мира не противостояли теннисистки из первой двадцатки и даже тридцатки рейтинга, но все равно игра польки вызывает восхищение. Очевидно, все ждут ее выхода в финал, тем более Ролан Гаррос один из ее любимых турниров, здесь она побеждала дважды в в 2020 и в 2022 годах. В финале многие ждут ее встречи с Ариной Соболенко. Спортсменки уже дважды встречались в этом году и одержали по одной победе.

Однако на пути Швентек стоит Коко Гауфф. Самая молодая из участниц четвертьфинала уже играла против Иги здесь же в Париже в финале прошлого года. Исход того поединка все помнят — 6 : 1, 6 : 3 в пользу польской теннисистки. Теперь можно будет оценить прогресс игры Гауфф за последний год. Нельзя сказать, что Коко побеждала своих соперниц легко, проблемы были, но и создавала она их себе сама. В матче первого круга она играла против испанки Ребеки Машаровой и отдала первый сет, зато в двух других проиграла лишь три гейма. Та же картина была и в матче третьего раунда против Мирры Андреевой. Первый сет Гауфф отдала на тай-брейке, зато затем позволила россиянке выиграть лишь два гейма. В четвертом круге в матче с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии серьезная борьба была лишь в первой партии, вторую американка выиграла отдав только два гейма. Коко выступает на взрослых турнирах Большого шлема с 15-летнего возраста. На каждом из них она доходила как минимум до четвертого круга.

покрытие корта — грунт

рейтинг WTA Швентек — 1

победы/поражения Швентек в 2023 году — 34/6

победы/поражения Швентек на грунте — 16/2

рейтинг WTA Гауфф — 6

победы/поражения Гауфф в 2023 году — 23/8

победы/поражения Гауфф на грунте — 7/3

Факты и статистика перед матчем Швентек — Гауфф

Победная серия Иги Швентек на Roland Garros составляет одиннадцать матчей. Коко Гауфф пока сложно справляться с теннисистками из первой десятки мирового рейтинга. Она проиграла в шести из последних семи таких поединков.

Статистика личных встреч Швентек — Гауфф

За последние два года соперницы провели шесть поединков и неизменной в них побеждала Ига Швентек, в том числе в двух матчах на грунтовом покрытии. Лишь в первой игре 2021 года американка смогла навязать борьбу, один из сетов полуфинала на турнире в Риме закончился на тай-брейке. Во всех остальных случаях полька побеждала уверенно.

Прогноз на матч Швентек — Гауфф

Сложно сказать, что может помешать Швентек одержать свою очередную победу в двух сетах. Тем более ей вполне может помочь сама Гауфф. На турнире у американки уже двадцать двойных ошибок, считайте в каждом матче один гейм форы соперницам. Отдать гейм Швентек на своей подаче, значит заранее отдать ей победу. Букмекеры не сомневаются в успехе первой ракетки мира. Winline предлагает на победу Швентек коэффициент 1,09, победа Гауфф оценивается коэффициентом 8,40.

Наш прогноз: в победе Швентек нет никаких сомнений, вопрос только в том, насколько легкой она может стать. Вряд ли матч затянется даже на полтора часа, поэтому ставим на тотал меньше 18,5.

Результаты Ролан Гаррос 2023

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