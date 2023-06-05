Тарпищев о выступлении Павлюченковой на «Ролан Гаррос»: «Она в порядке, но ей не хватает моторности в действиях из-за лишнего веса»
Глава ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Анастасии Павлюченковой на «Ролан Гаррос». Россиянка впервые за два года вышла в четвертьфинал «Большого шлема».
«Павлюченкова молодец. По качеству игры хорошо играет во Франции. Не хватает моторности в действиях из-за лишнего веса, конечно. Но в целом она в порядке – в плане головы, технико-тактических действий. Была бы она полегче, могла бы до финала дойти», – цитирует Тарпищева ТАСС.
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