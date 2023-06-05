Тарпищев о выступлении Павлюченковой на «Ролан Гаррос»: «Она в порядке, но ей не хватает моторности в действиях из-за лишнего веса»

Теги Шамиль Тарпищев Ролан Гаррос Анастасия Павлюченкова WTA Теннис

Глава ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Анастасии Павлюченковой на «Ролан Гаррос». Россиянка впервые за два года вышла в четвертьфинал «Большого шлема».

«Павлюченкова молодец. По качеству игры хорошо играет во Франции. Не хватает моторности в действиях из-за лишнего веса, конечно. Но в целом она в порядке – в плане головы, технико-тактических действий. Была бы она полегче, могла бы до финала дойти», – цитирует Тарпищева ТАСС.

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18 комментариев

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Loko_Palych
Шама, как всегда, умеет поддержать, найти доброе слово...
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Gasparian
Вот же упертый дед..
+16
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Antonbezb
Апрель: не форме из-за лишнего веса
Май: в порядке, но есть лишний вес
Июнь: выиграла турнир из-за пирожков
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Anush15
Когда же он уйдёт в пенсию …
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murzzzzzilka
Угумс, и поэтому Настя прошла дальше всех наших стройняшек.
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Jefri AG
Дед, пей таблетки.
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Pink Animals
какой же он, однако, бестактный Мудищев. и чем дальше, тем хуже..
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ivan 07
Серене лишний вес не мешал.
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ivan 07
У Павлуши нормальный вес. Каролина Мухова , с кем ей играть , не тростиночка. А двигается шустрее многих худеньких.
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Leo Bonart
Ответ ivan 07
Серене лишний вес не мешал.
За серенину диету Павлюченко отдисквалят годика на четыре сразу
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Leo Bonart
Ответ kjma
Ну Остапенко показала, что лишний вес не влияет, проблема в голове
Остапенко совсем в другой теннис играет, максимально сокращая розыгрыши
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Leo Bonart
Ответ Сергей48
Опять свою шарманку за вес начал крутить! По другому нельзя настроить спортсмена на четвертьфинал?
Так работает же
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Vale1
Ответ Сергей48
Опять свою шарманку за вес начал крутить! По другому нельзя настроить спортсмена на четвертьфинал?
Может, он знает, что именно эти слова ей помогут)))
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Мишка Синайский
Ответ Anush15
Когда же он уйдёт в пенсию …
только через его труп )
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kjma
Ну Остапенко показала, что лишний вес не влияет, проблема в голове
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инок
Настя настоящая королева камбэков - третий матч подряд вытаскивает после проигрыша первой партии, и вес ей особо не мешает...
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Сергей48
Опять свою шарманку за вес начал крутить! По другому нельзя настроить спортсмена на четвертьфинал?
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Vale1
А была бы еще легче - и выиграть могла бы. И т.д., и т.п...
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