Многолетний лидер мужского мирового тенниса Новак Джокович в четвертьфинале Roland Garros 2023 встретится с россиянином Кареном Хачановым. Матч состоится 6 июня, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

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Третья ракетка мира продолжает планомерно идти к своей главной цели, не только очередной третьей победе на Ролан Гаррос, но и к 23-й победе на турнирах Большого шлема. Тем самым он сможет опередить Рафаэля Надаля и установить рекорд по количеству таких титулов. На турнирах АТР в целом у Джоковича сейчас 93 победы, можно побороться за красивую цифру 100, но неизвестно, хватит ли для этого сил и спортивного долголетия. Ближайшая цель рядом, до нее осталось сделать три шага и каждый из них будет очень сложным. Новаку вообще было непросто в некоторых матчах на турнире. Против него соперники выходят играть с особым настроем, для них сам по себе матч с Джоковичем достижение. Отсюда большое сопротивление. Так было в матче первого круга, когда американец Александар Ковачевич смог в третьем сете довести дело до тай-брейка. С испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной в третьем круге пришлось играть даже два тай-брейка, и пока на турнире этот матч был самым сложным для серба. Тем не менее все свои поединки Джокович выиграл в трех партиях.

В последний год Карен Хачанов удивляет с огромным знаком плюс. Его выступления на турнирах Большого шлема это фантастика. На них он выиграл почти девяносто процентов матчей, в то время как на остальных турнирах АТР эта цифра около шестидесяти процентов. На последних трех ТБШ у Хачанова два полуфинала, на них он оставался последним из россиян, но что еще более впечатляюще, он единственный теннисист, который выходил во вторую неделю этих турниров. Цифры выглядят отлично, но еще больше поражает его характер, который Карен демонстрирует в этих матчах. В четвертом круге он играл против обидчика Андрея Рублева итальянца Лоренцо Сонего. Тот был на кураже, выиграл первый сет со счетом 6 : 1, повел с брейком во втором, но тут уже заиграл сам Хачанов и смог переломить ход матча. Важным стал выигрыш третьего сета на тай-брейке, после итальянец уже не сопротивлялся, признав свое поражение. Достиг ли Карен на этом турнире своего потолка, покажет матч с третьей ракеткой мира.

покрытие корта — грунт

рейтинг ATP Джоковича — 3

победы/поражения Джоковича в 2023 году — 24/4

победы/поражения Джоковича на грунте — 9/3

рейтинг ATP Хачанова — 11

победы/поражения Хачанова в 2023 году — 23/10

победы/поражения Хачанова на грунте — 10/4

Факты и статистика перед матчем Джокович — Хачанов

Джокович идет по турниру без поражений в сетах, но статистика неумолима. В трех из предыдущих пяти матчах он как минимум проигрывал один сет соперникам из первой двадцатки мирового рейтинга. Хачанов, в свою очередь, лишь дважды в последних семи матчах с соперниками выше себя рейтингом проиграл в трех сетах.

Статистика личных встреч Джокович — Хачанов

Соперники начали встречаться на теннисных турнирах в 2018 году. Лишь в 2021 у них нет ни одного матча друг с другом. Всего они играли девять раз, подавляющее преимущество по победам у Новака. В том самом 2018 году теннисисты обменялись победами, а потом Джокович не уступал. Из восьми побед две серб одержал на грунте, одна из них в четвертом раунде Ролан Гаррос 2020.

Прогноз на матч Джокович — Хачанов

Российские поклонники Джоковича всем сердцем хотят его победы на нынешнем турнире, но как быть в игре против Хачанова, не придется ли разрываться. У Новака шансов на победу больше. Пусть скорость у него уже не та, но опыт и мастерство подсказывают ему как поступать в те или иные моменты на корте. Карен тоже хорош, но как с Сонего может второй раз не пройти, в борьбу нужно включаться сразу. Букмекеры считают, что Джокович выиграет безоговорочно. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,08, успех Хачанова оценивается коэффициентом 8,00.

Наш прогноз: скорее всего, Карен станет первым теннисистом на этом турнире, кто сможет взять хотя бы один сет у Джоковича, но в общую его победу, учитывая историю личных встреч, а также неровное выступление в некоторых матчах, поверить сложно. Но геймам можно поставить на тотал больше 32,5.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023