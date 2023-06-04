Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в четвертьфинале Roland Garros 2023 встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Матч состоится 6 июня, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

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Верхняя сетка мужской части турнира дарит болельщикам два роскошных по вывеске поединка. Любой из них мог бы стать финалом, каждый из спортсменов его достоин. Карлосу Алькарасу участие в финале многие прочили еще до начала турнира. На кортах Ролан Гаррос он только подтверждает все эти прогнозы. С каждым матчем он играет все сильнее и сильнее, его дроп-шоты выматывают соперников, он борется за каждый мяч даже самый безнадежный. Сам Алькарас говорит, что привык играть по игре, а не по счету. Тут не то чтобы «бей вперед, игра придет», испанец просто наслаждается теннисом. Взять его предыдущий поединок с итальянцем Лоренцо Музетти. На предматчевой конференции Алькарас сказал, что они друзья и точно постараются показать красивый теннис для болельщиков. Кроме красоты хотелось еще напряжения, и оно возникло в самом начале, когда Музетти взял гейм на подаче Карлоса и повел 2 : 0. Но того это нисколько не смутило, так же быстро Алькарас отыгрался, а затем методично наращивал свое преимущество. Пока выигранным у первой ракетки мира сетом может похвастаться на этом турнире только японец Таро Даниэль, который покинул Париж после второго круга.

Стефаносу Циципасу откровенно не везет с турнирами Большого шлема. Дважды он выходил в них в финал и оба раза уступил Новаку Джоковичу. В 2021 году это случилось как раз во на кортах Парижа. Причем Стефанос выиграл первые два сета, но затем серб перевернул ход матча и совершил камбэк, как умеют только великие. Тогда греческому теннисисту можно было только посочувствовать, но на тот момент ему было всего 22 года, и все победы были впереди, когда уйдут Надаль и Джокович. Однако даже если уйдут эти двое, теперь появился новый сильный соперник Карлос Алькарас, ему прочат доминирование на протяжении ближайшего десятилетия. Сможет ли Циципас преодолеть этот барьер, учитывая историю личных встреч, где у него пока нет ни одной победы над испанцем. В этой связи предстоящий матч крайне интересен. У Стефаноса на турнире был свой Даниэль. В матче первого круга серьезную борьбу пятой ракетке мира навязал Иржи Веселы из Чехии. Он взял третий сет, был близок к победе в четвертом, когда дело дошло до тай-брейка, но Циципас оказался сильнее и в последующих поединках проблем не испытывал.

покрытие корта — грунт

рейтинг ATP Алькараса — 1

победы/поражения Алькараса в 2023 году — 35/2

победы/поражения Алькараса на грунте — 16/1

рейтинг ATP Циципаса — 5

победы/поражения Циципаса в 2023 году — 31/8

победы/поражения Циципаса на грунте — 17/4

Факты и статистика перед матчем Алькарас — Циципас

Карлос Алькарас не дает усомниться в своем преимуществе тогда, когда на его победу коэффициент не превышает 1,50, он победил в девяти из десяти таких последних матчей. У Стефаноса Циципаса плохая статистика встреч с теннисистами, стоящими выше него в рейтинге. В шести последних таких матчах он выиграл лишь дважды.

Статистика личных встреч Алькарас — Циципас

История личных встреч теннисистов насчитывает четыре поединка и во всех верх брал испанец. Впервые соперники встретились в третьем раунде US Open в 2021 году, и тот матч оказался самым напряженным, Алькарас выиграл в пяти сетах. Через год была победа в Майами, и дважды подряд они пересекались на грунтовом турнире в Барселоне. В прошлом году в четвертьфинале Карлос переиграл Циципаса в трех партиях, а в апреле этого года в финале турнира в двух.

Прогноз на матч Алькарас — Циципас

Учитывая историю личных встреч и нынешнее состояние спортсменов, специалисты считают, что Алькарас должен побеждать без вопросов. Его игра разнообразнее, он в нужные моменты может добавить, всегда найдет чем ответить. Банально, но в матчах с испанцем нужно показывать свой лучший теннис, чтобы надеяться на победу. Букмекеры отдают преимущество первой ракетке мира. Winline предлагает на победу Карлоса коэффициент 1,21, успех Циципаса оценивается коэффициентом 4,50.

Наш прогноз: Оба теннисиста пока не позволяют усомниться в своем преимуществе над соперниками, но уже в четвертьфинале кто-то вынужден будет сложить оружие и покинуть Париж. Стефанос тот, кто сможет навязать борьбу Алькарасу, но для победы его усилий все равно не хватит. Один сет он способен отобрать, но на этом все. Ставим на тотал больше 35,5 по геймам.

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