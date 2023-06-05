Циципас о том, как самовыражается: «Корт – это волшебная коробка, моя игровая площадка»

Стефанос Циципас рассказал, как самовыражается на корте и за его пределами.

– Вы большая личность, и к тому же очень творческий человек. Как вы думаете, где вы лучше всего самовыражаетесь – на корте или за его пределами?

– Думаю, и там, и там. Точно. Мне кажется, это справедливо. У меня есть возможность быть другим человеком вне корта.

Конечно, у теннисистов есть некоторые ограничения. Это коробка с линиями и сеткой посередине, в которой ты можешь показывать максимум своего креатива. Твои возможности и выбор того, как ты хочешь играть, практически безграничны. Ты не можешь устанавливать себе границы, не думаю, что это справедливо.

Корт – это волшебная коробка, моя игровая площадка, и иногда на тренировках мне удается экспериментировать, а потом воплощать это в жизнь на корте.

Моя личность – значительная часть этого процесса. Думаю, через мой характер можно увидеть мои главные сильные стороны как человека. Даже по стилю игры можно многое понять о том, что ты за человек.

Вне этого я бы назвал себя художником. Мне кажется, я могу сказать, что во время игры на корте ощущаю себя именно художником. Я бы хотел, чтобы меня так характеризовали.

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