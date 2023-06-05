Циципас о матче с Алькарасом: «Столкновение, которое мы все ждали. Думаю, я все сказал»

Теги Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Стефанос Циципас поделился ожиданиями от 1/4 «Ролан Гаррос» против Карлоса Алькараса.

– Молодец, Стеф. Ты обеспечил яркую четвертьфинальную афишу – Циципас против Алькараса. Не мог бы ты сказать пару об этом.

– Столкновение, которое мы все ждали (смех).

– А еще немного.

– Думаю, я все сказал. Думаю, все этого ждали, не так ли? И в итоге дождались.

– Что вам нужно сделать, чтобы обыграть Карлоса во вторник?

– Мне нужно показать хороший теннис. Карлос всегда держит напряжение на высоком уровне. Он всегда сконцентрирован, очень энергичен. Он добавляет это в розыгрыши, в ритуалы на корте. Ему это очень помогает.

И у него есть эта улыбка, которая, по его же словам, сильно ему помогает. Для любого игрока матч против Алькараса – одно из самых больших препятствий прямо сейчас.

Это подталкивает нас к тому, чтобы стать лучше. Соперничество с ним – самая сложная вещь в нашем спорте. Чем чаще мы будем играть, тем больше шансов его победить. Я сам ищу эти шансы.

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6 комментариев

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Россия будет свободной
ну и самомнение.
все ждут полуфинал Алькарас - Джокович
+10
-1
+9
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Istianoff
Ципа, поверь, все ждут другое столкновение)))
+8
0
+8
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DaniRMadrid
Пока не видно, за счёт чего Стеф может обыграть Карлоса...
+5
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Verdo
..и самое главное не запутаться в волосах
+2
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твинер без замаха
"Слышен в строю, но не виден в бою"
+2
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Тотал Больше от Киркорова
ути какой!=)))
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