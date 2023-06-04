Циципас о новом праздновании: «Я должен лицензионные выплаты нескольким игрокам»

Теги Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Себастьян Офнер Теннис

Стефанос Циципас ответил, что значит то, что он тычет пальцем в висок после матчей.

В четвертом круге «Ролан Гаррос» он обыграл Себастьяна Офнера – 7:5, 6:3, 6:0. После матча он дал интервью на корте Алексу Корретхе.

– Психологическая сила.

– Что еще?

– Стэн (смеется).

– Ты этому у Вавринки научился?

– Да.

– Но теперь это жест Циципаса, да? (Болельщикам) Верно?

– Я должен лицензионные выплаты нескольким игрокам (улыбается). Нужно отдать им должное. Они это запустили.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
Впечатлил Стэфа тот великий матч против Стэна в 2019, засел в голове)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
honeycutt
Стэф зе мэн
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
michaelks
Еще шорты-семейники нужны для сходства
Тогда и бэкхенд станет убойным
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanith
Ответ Istianoff
Какой еще жест Циципаса)) Навсегда жест бобра.
жизнь покажет, но не факт что он Вавром вдохновлялся)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanith
Ответ Nikolay Stavrogin
Впечатлил Стэфа тот великий матч против Стэна в 2019, засел в голове)
по-моему самый длинный что он играл вообще, крутой матч.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий