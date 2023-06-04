Циципас о новом праздновании: «Я должен лицензионные выплаты нескольким игрокам»
Стефанос Циципас ответил, что значит то, что он тычет пальцем в висок после матчей.
В четвертом круге «Ролан Гаррос» он обыграл Себастьяна Офнера – 7:5, 6:3, 6:0. После матча он дал интервью на корте Алексу Корретхе.
– Психологическая сила.
– Что еще?
– Стэн (смеется).
– Ты этому у Вавринки научился?
– Да.
– Но теперь это жест Циципаса, да? (Болельщикам) Верно?
– Я должен лицензионные выплаты нескольким игрокам (улыбается). Нужно отдать им должное. Они это запустили.
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