Циципас о новом праздновании: «Я должен лицензионные выплаты нескольким игрокам»

Стефанос Циципас ответил, что значит то, что он тычет пальцем в висок после матчей.

В четвертом круге «Ролан Гаррос» он обыграл Себастьяна Офнера – 7:5, 6:3, 6:0. После матча он дал интервью на корте Алексу Корретхе.

– Психологическая сила.

– Что еще?

– Стэн (смеется).

– Ты этому у Вавринки научился?

– Да.

– Но теперь это жест Циципаса, да? (Болельщикам) Верно?

– Я должен лицензионные выплаты нескольким игрокам (улыбается). Нужно отдать им должное. Они это запустили.

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