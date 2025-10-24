Кафельников о спаде Андреевой: «Объективно говоря, внутри команды у Мирры не все в порядке»
Евгений Кафельников высказался о плохих результатах Мирры Андреевой в конце года.
18-летняя россиянка не отобралась на итоговый, хотя после US Open с отрывом шла седьмой в чемпионской гонке. Ее обошли Жасмин Паолини и Елена Рыбакина.
«Я же не тренер, чтобы раздавать характеристику выступлений Мирры. Есть много нюансов, которые происходят внутри команды. Мне кажется, там все не совсем гладко. Не знаю, что сделать, чтобы избежать подобного в будущем. Если хочешь что-то поменять, надо искать смену: тренера, атмосферы. Очень много нюансов.
Объективно говоря, внутри команды у Мирры не все в порядке. Если бы все было идеально, Андреева бы играла в итоговой восьмерке», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».
