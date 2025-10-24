Кафельников о спаде Андреевой: «Объективно говоря, внутри команды у Мирры не все в порядке»

Евгений Кафельников высказался о плохих результатах Мирры Андреевой в конце года.

18-летняя россиянка не отобралась на итоговый, хотя после US Open с отрывом шла седьмой в чемпионской гонке. Ее обошли Жасмин Паолини и Елена Рыбакина .

«Я же не тренер, чтобы раздавать характеристику выступлений Мирры. Есть много нюансов, которые происходят внутри команды. Мне кажется, там все не совсем гладко. Не знаю, что сделать, чтобы избежать подобного в будущем. Если хочешь что-то поменять, надо искать смену: тренера, атмосферы. Очень много нюансов.

Объективно говоря, внутри команды у Мирры не все в порядке. Если бы все было идеально, Андреева бы играла в итоговой восьмерке», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».

