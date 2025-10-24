1

Экс-55-ю ракетку мира Баниса временно отстранили за употребление допинга

Факундо Банис временно отстранен за нарушение антидопинговых правил.

В образце мочи, взятой у него в августе на US Open, обнаружили метаболиты гидрохлоротиазида (тиазидный диуретик).

«Это один из самых тяжелых моментов в моей профессиональной карьере, – написал Банис в инстаграме. – Эта новость стала для меня полной неожиданностью. С самого начала я сотрудничал с ITIA и был абсолютно открыт и прозрачен, чтобы как можно скорее во всем разобраться.

Кроме того, я принял решение добровольно согласиться на временное отстранение, чтобы полностью сосредоточиться на этом процессе и показать, что мне нечего скрывать.

Хочу прояснить: я никогда сознательно не принимал запрещенные вещества. Именно поэтому я уверен в своей невиновности и верю, что правда вскроется, а решение будет справедливым.

Вместе с токсикологом и юристами мы подозреваем перекрестное загрязнение и вскоре сможем доказать правду. Это сейчас наша главная цель», – написал аргентинец.

Банис – экс-55-я ракетка мира и финалист двух турниров ATP в одиночке. Его отстранение вступило в силу 18 октября.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Баниса
logoATP
logoдопинг
дисквалификации
logoФакундо Банис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Гуанчжоу (WTA). Ли играет с Коччаретто, Волынец встретится с Чжан Шуай, Сан вышла в полуфинал, Зайдель выбыла
54 минуты назадLive
Стэн Вавринка: «Люди со стороны рассуждают: «Ему 40 лет, зачем он продолжает?» Но страсть не имеет возраста»
сегодня, 08:37
Токио (WTA). Бенчич играет с Муховой, Рыбакина вышла в 1/2 финала, Александрова выбыла, Калинская снялась
сегодня, 08:10Live
Синнер о прогрессе Коболли: «Он проводит невероятный сезон, прибавляет с каждой неделей»
сегодня, 07:41
Александрова упустила четыре матчбола в четвертьфинале в Токио
сегодня, 07:01
Калинская снялась с четвертьфинала в Токио из-за проблем с поясницей
сегодня, 06:28
Рыбакина обошла Мирру Андрееву и последней квалифицировалась на итоговый турнир WTA
сегодня, 04:15
Вена (ATP). Музетти, Синнер, Зверев, Берреттини, Бублик, де Минаур вышли в 1/4 финала, Медведев выбыл
вчера, 22:05
Синнер выиграл все 17 матчей против соотечественников
вчера, 21:05
Муте о победе над Медведевым: «Восстановиться после Алматы было непросто, но я более чем доволен своим выступлением»
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25