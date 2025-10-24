Экс-55-ю ракетку мира Баниса временно отстранили за употребление допинга

Факундо Банис временно отстранен за нарушение антидопинговых правил.

В образце мочи, взятой у него в августе на US Open, обнаружили метаболиты гидрохлоротиазида (тиазидный диуретик).

«Это один из самых тяжелых моментов в моей профессиональной карьере, – написал Банис в инстаграме. – Эта новость стала для меня полной неожиданностью. С самого начала я сотрудничал с ITIA и был абсолютно открыт и прозрачен, чтобы как можно скорее во всем разобраться.

Кроме того, я принял решение добровольно согласиться на временное отстранение, чтобы полностью сосредоточиться на этом процессе и показать, что мне нечего скрывать.

Хочу прояснить: я никогда сознательно не принимал запрещенные вещества. Именно поэтому я уверен в своей невиновности и верю, что правда вскроется, а решение будет справедливым.

Вместе с токсикологом и юристами мы подозреваем перекрестное загрязнение и вскоре сможем доказать правду. Это сейчас наша главная цель», – написал аргентинец.

Банис – экс-55-я ракетка мира и финалист двух турниров ATP в одиночке. Его отстранение вступило в силу 18 октября.