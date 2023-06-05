Касаткина о том, что ее освистали после матча со Свитолиной: «Уйти с корта на такой ноте было худшим моментом вчерашнего дня»

Теги Ролан Гаррос WTA Элина Свитолина Дарья Касаткина соцсети Теннис

Дарья Касаткина отреагировала на свист трибун после матча с Элиной Свитолиной на «Ролан Гаррос». Она уступила украинке 4:6, 6:7(5) и не смогла выйти в четвертьфинал.

«Уезжаю из Парижа с очень горьким чувством. Все эти дни, после каждого матча в Париже я всегда ценила поддержку болельщиков и благодарила их за нее и за то, что они были рядом с игроками. Но вчера меня освистали за то, что я уважительно отношусь к выбору соперницы не пожимать мне руку.

Я и Элина проявили уважение друг к другу после тяжелого матча, но уйти с корта на такой ноте было худшим моментом вчерашнего дня. Будьте лучше, любите друг друга. Не распространяйте ненависть. Старайтесь делать этот мир лучше💜.

Я всегда буду любить «Ролан Гаррос», несмотря ни на что. Увидимся в следующем году 🇫🇷», – написала Касаткина в твиттере.

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26 комментариев

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Жандос Раев
Касатику огромный респект
+37
-7
+30
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Александр Колосов
Вот насколько достойно вела себя Свитолина весь матч, и как позорно проявили себя болельщики. После выигранного розыгрыша Дарьи только Земфира радовалась, по-моему...
+23
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+23
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tanith
Ответ Араик Оганесян
Я вот не понял тоже, за что её освистали?
зрителям не видно что там происходило у вышки и им лишь бы свистеть
+6
0
+6
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Араик Оганесян
Я вот не понял тоже, за что её освистали?
+5
0
+5
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шампион
Надо было как Сабаленка отпустить им поклоны и похлопать - постебаться над дурачками.
+6
-1
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Olenyuksi
Касатка хорошая, как и Элинка.
+7
-3
+4
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Россия будет свободной
Касаткина в этой ситуации поступила очень благородно, уведя огонь со Свитолиной и вызвав его на себя. Таковы были ее намерения - и они вызывают только уважение.

Просто публика не видела поднятый вверх палец - и сделала неправильные выводы. А Даша была первой у сетки - и для трибун создалось ощущение, что соперницу проигнорировала именно она
+6
-3
+3
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elkipalki
"Но вчера меня освистали за то, что я уважительно отношусь к выбору соперницы не пожимать мне руку." Ну и позорище)) публику не обманешь. Тебе руку не жмут, проявляют к тебе неуважение, а ты стелишься. Бесхарактерная размазня)
+8
-6
+2
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Вини
Отличный пример, что те признания, которые требуют украинские теннисистки от россиянок и белорусок только их прихоть. ВТА пора прекращать эти допросы спортсменов на пресс конференциях. В итоге Дарья прогнулась, а ничего в отношении ее не поменялось.
+3
-1
+2
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ivanzhu90
Ответ Olenyuksi
Касатка хорошая, как и Элинка.
У "хорошей" Элинки вчера как и на матче с Блинковой сидела в боксе девушка с футболкой на которой было уничижительное и оскорбительное именование русских и то что русским конец?

А то просто не было возможности вчера матч "хорошей" Элины посмотреть.
+1
0
+1
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murzzzzzilka
Ответ Россия будет свободной
Касаткина в этой ситуации поступила очень благородно, уведя огонь со Свитолиной и вызвав его на себя. Таковы были ее намерения - и они вызывают только уважение. Просто публика не видела поднятый вверх палец - и сделала неправильные выводы. А Даша была первой у сетки - и для трибун создалось ощущение, что соперницу проигнорировала именно она
😂🤦🏻‍♀️
Какая бредятина😂😂
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sabur
Ответ Араик Оганесян
Я вот не понял тоже, за что её освистали?
Не пошла пожимать руку, а сразу к судье
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Марат Лялин
Ответ Олег
Завтра Арина Соболенко,Костюк уже в прошлом.
Собоолнко помилилася тоді
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Джанлука Нальюка
Ответ Valerianych
Куколдесса Дарья! Хочет быть "хорошей русской", но освистана все равно)) Заслуженно.
Просто хорошей.это нормально, тебе не понять
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Furry
Дашка молодец👍
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billy_pilgrim
Может просто уже договориться официально, мол, не надо ждать рукопожатий, расходимся, и все на этом? А то каждый раз какие-то недопонимания. Внесите ясность раз и навсегда.
0
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Олег
Завтра Арина Соболенко,Костюк уже в прошлом.
0
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