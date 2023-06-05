Касаткина о том, что ее освистали после матча со Свитолиной: «Уйти с корта на такой ноте было худшим моментом вчерашнего дня»

Дарья Касаткина отреагировала на свист трибун после матча с Элиной Свитолиной на «Ролан Гаррос». Она уступила украинке 4:6, 6:7(5) и не смогла выйти в четвертьфинал.

«Уезжаю из Парижа с очень горьким чувством. Все эти дни, после каждого матча в Париже я всегда ценила поддержку болельщиков и благодарила их за нее и за то, что они были рядом с игроками. Но вчера меня освистали за то, что я уважительно отношусь к выбору соперницы не пожимать мне руку.

Я и Элина проявили уважение друг к другу после тяжелого матча, но уйти с корта на такой ноте было худшим моментом вчерашнего дня. Будьте лучше, любите друг друга. Не распространяйте ненависть. Старайтесь делать этот мир лучше💜.

Я всегда буду любить «Ролан Гаррос», несмотря ни на что. Увидимся в следующем году 🇫🇷», – написала Касаткина в твиттере.

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