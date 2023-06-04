Свитолина спустя 8 месяцев после рождения дочери вышла в 1/4 ТБШ и вернется в топ-100

Теги Ролан Гаррос WTA Элина Свитолина Дарья Касаткина Теннис

Элина Свитолина победила Дарью Касаткину в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 6:4, 7:6(5). За счет этого результата она вернется в топ-100.

28-летняя Свитолина, на прошлой неделе в Страсбурге выигравшая 17-й одиночный титул, одержала восьмую победу подряд.

Украинка проводит восьмой турнир с начала апреля, когда вернулась в тур после рождения ребенка. В июне их с Гаэлем Монфисом дочери Скай исполнится восемь месяцев.

Свитолина девятый раз сыграет в четвертьфинале «Большого шлема». За третий полуфинал она поборется с Ариной Соболенко или Слоун Стивенс.

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19 комментариев

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Mr@k
молодец, удачи против Арины
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Beloded2007
Умница!
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Jefri AG
Молодец, Элина. Довольно быстро набрала форму, а ведь ещё в апреле после возвращения проигрывала всем подряд.
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Dikki Shelton
Отличный матч со стороны Свитолиной. Всю игру была максимально агрессивна, атаковала. Тактически сыграла очень правильно. Выиграла абсолютно заслуженно. Элину с победой 👍. Даше удачи и не унывать.
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costa0545
Молодец, задницы набрала, трём российским теннисисткам, даже супер пупер Касаткину прошла, одна Настя осталась)))
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Daniel
Ответ Виктор Ш.
Касаткина в который раз выглядит жалко с этими пальцами, улыбками и тд. Когда эти цуренки и свитолины на нее даже не смотрят. Развернулась и ушла - должно же быть достоинство какое-то, раз федерация и турнир это поведение неадекватов поощряет.
Вас как-то оскорбляет как два незнакомых вам человека ведут себя по отношению друг к другу?

Уверен, Касаткина не чувствует себя жалко
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Scard
Ну сегодня Свитолина играла неидеально, мягко говоря. Очень много ошибалась , подача в большинстве случаях никакая и все эти тошнотворные свечи, полусвечи Касаткиной могли прокатить сегодня ( хотя бы в седьмой раз) , но есть одно но. Делать столько анфорсов против соперницы, которой ты уступаешь в мощи , просто недопустимо. После пару-тройки ошибок Даши, Свитолина играла агресивней и даже точней ( не всегда, но всё-же;)) , а с такой Свитолиной у Даши не было шансов изначально. Поздравляю Свитолину с первым четверфиналом мэйджора в статусе мамы, скорее всего дальше не зайдёт, но возвращение получается довольно быстрым для Свитолиной, уже ТОП100 есть.
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Виктор Ш.
Ответ Любовь Миллионов
Круто топить за режим, живя во Франции. Зря Даша ей большой палец показала.
Касаткина в который раз выглядит жалко с этими пальцами, улыбками и тд. Когда эти цуренки и свитолины на нее даже не смотрят. Развернулась и ушла - должно же быть достоинство какое-то, раз федерация и турнир это поведение неадекватов поощряет.
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Рус Киссенжер
Ответ Любовь Миллионов
Круто топить за режим, живя во Франции. Зря Даша ей большой палец показала.
это она тебе средний палец показала. торт за свой режим дальше.
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Vale1
Эх, Даша, Даша, многовато ошибалась сегодня, а так шансы были...
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генгбенг
галаперидол творит чудеса
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kyckoba
Ответ Виктор Ш.
Касаткина в который раз выглядит жалко с этими пальцами, улыбками и тд. Когда эти цуренки и свитолины на нее даже не смотрят. Развернулась и ушла - должно же быть достоинство какое-то, раз федерация и турнир это поведение неадекватов поощряет.
Свитолину не показали, она тоже наверняка поблагодарила. В прошлом матче с Блинковой она так сделала.
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Виктор Ш.
Ответ Daniel
Вас как-то оскорбляет как два незнакомых вам человека ведут себя по отношению друг к другу? Уверен, Касаткина не чувствует себя жалко
Причем здесь оскорбляет, вы о чем вообще?) Следуя этой одноклеточной логике любого посетителя спортса не должно волновать как 2 незнакомых человека друг с другом в теннис играют.
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Виктор Ш.
Ответ kyckoba
Свитолину не показали, она тоже наверняка поблагодарила. В прошлом матче с Блинковой она так сделала.
Ну может быть, когда Касаткина уже в раздевалке была. Это все равно ненормально. Штрафовать и дисквалифицировать за такие выходки надо, и тогда этот идиотизм прекратится.
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