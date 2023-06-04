Свитолина спустя 8 месяцев после рождения дочери вышла в 1/4 ТБШ и вернется в топ-100

Элина Свитолина победила Дарью Касаткину в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 6:4, 7:6(5). За счет этого результата она вернется в топ-100.

28-летняя Свитолина, на прошлой неделе в Страсбурге выигравшая 17-й одиночный титул, одержала восьмую победу подряд.

Украинка проводит восьмой турнир с начала апреля, когда вернулась в тур после рождения ребенка. В июне их с Гаэлем Монфисом дочери Скай исполнится восемь месяцев.

Свитолина девятый раз сыграет в четвертьфинале «Большого шлема». За третий полуфинал она поборется с Ариной Соболенко или Слоун Стивенс.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе