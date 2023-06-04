Алькарас о скорости: «На тренировках бегаю много спринтов по 30-40 метров. Но время не засекаю»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о своей скорости.

– Вы невероятно быстры на корте. Вы когда-нибудь бегали спринты на 60 метров, на 40? Засекали время?

– На тренировках бегаю много спринтов по 30-40 метров. Но время не засекаю. Так что не могу сказать, за сколько пробегу эту дистанцию. Не знаю, честно.

Но я считаю себя быстрым (улыбается).

– Вы когда-нибудь наносили удар, который вам хотелось потом посмотреть в повторе?

– Да. Много раз. Некоторые важные моменты я хочу пересматривать на экране.

– Видели ли вы когда-нибудь такой удар, которому хотелось научиться? Если да, то как

– Когда вижу удар соперника, у меня нет желания его изучить. Я просто хочу как можно лучше ударить в ответ. Так что я хочу наносить яркие удары и не давать сопернику делать то же самое.

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