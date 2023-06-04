Музетти о том, заставит ли разгром от Алькараса изменить подготовку: «Не нужно ничего изобретать – ты не придумаешь новый удар или оружие»

Лоренцо Музетти прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос».

В четвертом круге он уступил испанцу 3:6, 2:6, 2:6.

– Влияет ли установленный им стандарт тенниса на ваши тренировки? Другими словами, есть ли какое-то оружие, которое, по вашему мнению, нужно разработать, чтобы его остановить? Влияет ли это на вашу подготовку?

– Нет, я просто считаю, что должен лучше делать вещи, над которыми работаю изо дня в день. Потому что не нужно ничего изобретать – ты не придумаешь новый удар или оружие.

Раньше у меня была стратегия атаковать его бэкхенд с форхенда. У меня не получалось играть ему под форхенд так, как следует.

Сегодня он настолько доминировал, что заставлял меня часто играть с бэкхенда. Меня это беспокоило, так что, очевидно, у него был удачный план на игру. А мой не сработал.

Когда мы разговаривали с Симоном, моим тренером, план был в том, чтобы играть ему глубоко под лево, а потом, когда появится шанс, сыграть под форхенд. Но у меня ни разу не получилось.

У меня не было возможности играть более агрессивно, особенно при подаче и ударе справа. Сегодня у меня не очень хорошо все получалось, но я слишком спешил и не мог этого понять.

Так что во время матча я был рассеян. Но, конечно, когда ты встречаешься с №1 в мире, трудно всегда быть сконцентрированным и придерживаться первоначального плана.

Думаю, нужно просто лучше работать, пусть даже на тренировках, и не придумывать ничего нового.

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