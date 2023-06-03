Музетти об Алькарасе: «Он запустил новое поколение. Он первый чемпион «Большого шлема» после Большой тройки»

Теги Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Лоренцо Музетти Теннис

Лоренцо Музетти прокомментировал то, что сыграет с Карлосом Алькарасом на «Ролан Гаррос». Итальянец обыграл первую ракетку мира в финале в Гамбурге в прошлом году.

Его спросили, что он видит по ту сторону сетки в матчах с Алькарасом.

«Я вижу друга. Я вижу, что он запустил новое поколение. Он первый чемпион «Большого шлема» после Большой тройки (Музетти забыл Доминика Тима и Даниила Медведева – Sports.ru). Он вдохновляет меня, Хольгера [Руне], Янника [Синнера] и всех остальных. Мы стремимся его подвинуть.

Матч в Гамбурге придал мне много уверенности в себе. Конечно, сейчас совершенно другая ситуация, другой статус. Но я думаю, что получу удовольствие».

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12 комментариев

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ɔculpa
Приятно, что Музетти пристально следит за своим видом спорта.
+23
-3
+20
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Guillermo
Ответ Skip
Ничего Лоренцо не забыл ) И Медведеву и Тиму больше 27 лет - Музетти имеет ввиду ещё более молодых ребят, среди которых Карлитос первый...
Так они и взяли титул не вчера
+9
0
+9
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S.Graf
"От радости в зобу дыханье спёрло" (с)
Память девичья у Музыка
+7
-1
+6
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Даниил Александров
Дель Потро: ну да, ну да, пошел я нахер
+6
-1
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Роман
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Даниил Медведев вышел из чата
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Skip
Ничего Лоренцо не забыл )

И Медведеву и Тиму больше 27 лет - Музетти имеет ввиду ещё более молодых ребят, среди которых Карлитос первый...
+12
-8
+4
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Остап Бэндер
Юнцы, такие юнцы... обыграть в финале руда, важнее чем грохнуть джоковича идущего на Золотой шлем
+5
-2
+3
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Kazanest
Интересно сможет Лоренце навязать борьбу Карлосу или нет? Хотелось бы увидеть победу в пятисетах.
+2
0
+2
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maSha
Вот так PR и работает. Какие бы ни были у тебя достижения, их могут просто стереть из головы людей. Мне нравится Алькарас, у него великое будущее, но я за справедливость.
Первым после бигов стал первой ракеткой мира простой русский парень Даня Медведев. Запомните это и передайте потомкам!
(Про шлемы и говорить не стоит, их в течение всей истории бигов у них порой отщипывали.)
+3
-1
+2
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Другая_
Ответ Skip
Ничего Лоренцо не забыл ) И Медведеву и Тиму больше 27 лет - Музетти имеет ввиду ещё более молодых ребят, среди которых Карлитос первый...
Какая разница кому сколько лет, если он говорит ПЕРВЫЙ после большой тройки взял шлем? Дане было 25, когда он выиграл шлем, это такой преклонный возраст, что можно вычеркивать?) Музетти так-то тоже не 16 уже.
+1
0
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Alla Tishkova
Почему первый? А Медведев? Да и Тим.
0
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Иван Дичковский
Ответ Kazanest
Интересно сможет Лоренце навязать борьбу Карлосу или нет? Хотелось бы увидеть победу в пятисетах.
Лоренцо всех очень уверенно обыграл без потери сета, пока по сетке он идёт увереннее Джоковича например. Карлосу достался самый сложный соперник по 1/8 из всех возможных - это не Варильяс или Офнер которые после тяжёлых пятисетовиков и для которых стадия 1/8 за счастье, очный матч в Гамбурге показал что этот соперник для Карлоса неудобный, чтобы его пройти нужно постараться.
0
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