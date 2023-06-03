Музетти об Алькарасе: «Он запустил новое поколение. Он первый чемпион «Большого шлема» после Большой тройки»
Лоренцо Музетти прокомментировал то, что сыграет с Карлосом Алькарасом на «Ролан Гаррос». Итальянец обыграл первую ракетку мира в финале в Гамбурге в прошлом году.
Его спросили, что он видит по ту сторону сетки в матчах с Алькарасом.
«Я вижу друга. Я вижу, что он запустил новое поколение. Он первый чемпион «Большого шлема» после Большой тройки (Музетти забыл Доминика Тима и Даниила Медведева – Sports.ru). Он вдохновляет меня, Хольгера [Руне], Янника [Синнера] и всех остальных. Мы стремимся его подвинуть.
Матч в Гамбурге придал мне много уверенности в себе. Конечно, сейчас совершенно другая ситуация, другой статус. Но я думаю, что получу удовольствие».
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Память девичья у Музыка
И Медведеву и Тиму больше 27 лет - Музетти имеет ввиду ещё более молодых ребят, среди которых Карлитос первый...
Первым после бигов стал первой ракеткой мира простой русский парень Даня Медведев. Запомните это и передайте потомкам!
(Про шлемы и говорить не стоит, их в течение всей истории бигов у них порой отщипывали.)