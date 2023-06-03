Музетти об Алькарасе: «Он запустил новое поколение. Он первый чемпион «Большого шлема» после Большой тройки»

прокомментировал то, что сыграет с на « ». Итальянец обыграл первую ракетку мира в финале в Гамбурге в прошлом году.

Его спросили, что он видит по ту сторону сетки в матчах с Алькарасом.

«Я вижу друга. Я вижу, что он запустил новое поколение. Он первый чемпион «Большого шлема» после Большой тройки (Музетти забыл и – Sports.ru). Он вдохновляет меня, Хольгера [ ], Янника [ ] и всех остальных. Мы стремимся его подвинуть.

Матч в Гамбурге придал мне много уверенности в себе. Конечно, сейчас совершенно другая ситуация, другой статус. Но я думаю, что получу удовольствие».

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