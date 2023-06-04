Алькарас – самый молодой игрок, дважды подряд вышедший в 1/4 «Ролан Гаррос», после Джоковича в 2007-м

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Лоренцо Музетти Теннис

20-летний Карлос Алькарас на «Ролан Гаррос» обыграл Лоренцо Музетти (6:3, 6:2, 6:2) и вышел в четвертьфинал.

Алькарас стал самым молодым игроком, дважды подряд вышедшим в 1/4 на «Ролан Гаррос», после Новака Джоковича, игравшего на этой стадии в 2006-м и 2007-м.

Испанец не проигрывает на «Больших шлемах» 11 матчей подряд. В прошлом году он выиграл US Open, но в этом пропустил Australian Open из-за травмы.

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2 комментария

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Главный фаворит турнира прибавляет от матча к матчу
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