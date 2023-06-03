Одна из фавориток турнира Roland Garros 2023 теннисистка из Туниса Онс Жабер в матче за выход в четвертьфинал встретится с американкой Бернардой Перой. Встреча состоится 5 июня на центральном стадионе турнира имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

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Онс Жабер одна из сильнейших теннисисток мирового тура. Настоящий прорыв у нее случился в сезоне прошлого года, когда после провала на кортах Ролан Гаррос (она тогда в матче первого круга уступила польской теннисистке Магде Линетт) Онс вышла в финал уимблдонского турнира, где была фавориткой в матче против Елены Рыбакиной из Казахстана, но уступила ей в трех сетах. Затем на следующем турнире Большого шлема US Open Жабер вновь дошла до финала, но там не смогла переиграть Игу Швентек. На Ролан Гаррос дальше четвертого раунда Жабер пока не забиралась и сейчас есть для этого хороший шанс. Пока по турнирной сетке она идет достаточно уверенно и в своей ее части считается фавориткой. Сначала она в двух сетах переиграла итальянку Лючию Бронцетти, затем тот же результат был в поединке против хозяйки корта Осжан Доден. В третьем круге состоялся пока самый сложный матч для туниски. Хорватка Ольга Данилович взяла верх в первом сете, но дальше Жабер уверенно забрала две другие партии.

Бернарда Пера уроженка Хорватии, но еще в детском возрасте переехала в США и выступает за эту страну. Здесь она шестая ракетка, и выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции уже для нее большой успех. Ранее в Париже она дважды доходила только до второго раунда. Самым успешным для Перы является Australian Open, где он два раза играла в третьем круге, в том числе и в январе 2023 года. Нынешняя позиция в мировом рейтинге для Бернарды наивысшая. В этом году она показывает средние результаты зато стабильные. За всю карьеру американке удалось выиграть два титула WTA и семь турниров ITF. На нынешнем турнире в первом круге американка в двух сетах выиграла у эстонки Анетт Контавейт, затем взяла верх над сеяной хорваткой Донной Векич в трех партиях, а в матче третьего круга оказалась сильнее итальянки Элизабетты Коччаретто в двух сетах. Дважды в ходе всех этих поединков Бернарде приходилось играть тай-брейки и оба раза успешно.

покрытие корта — грунт

рейтинг WTA Жабер — 7

победы/поражения Жабер в 2023 году — 11/7

победы/поражения Жабер на грунте — 5/2

рейтинг WTA Перы — 36

победы/поражения Перы в 2023 году — 14/11

победы/поражения Перы на грунте — 6/3

Факты и статистика перед матчем Жабер — Пера

Обе соперницы в турнирах на грунте выступили в этом сезоне не очень удачно. Онс Жабер накануне Ролан Гаррос в Штутгарте добралась до полуфинала, но в Риме выбыла уже после первого круга. Бернарда Пера, напротив, в Риме закончила соревнования в первом круге, но зато в Страсбуре дошла до четвертьфинала.

Статистика личных встреч Жабер — Пера

Соперницы пересекались дважды, но обе встречи случились довольно давно. Первый раз в 2016 году в США на грунтовом турнире Daytona Beach в двух сетах выиграла Онс Жабер. Спустя три года в Китае на харде Пера взяла реванш также в двух сетах.

Прогноз на матч Жабер — Пера

Спортсменки ровесницы, но у туниски гораздо больше опыта выступление на турнирах Большого шлема. Если не случится ничего экстраординарного, то она должна выигрывать у Бернарды. Статистика их встреч сейчас не имеет никакого отношения к матчу, тем более что последний раз между собой они играли четыре года назад. Букмекеры отдают довольно заметное преимущество Жабер. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,29, успех Перы оценивается коэффициентом 4,20.

Наш прогноз: перед победителем этого матча маячит в перспективе полуфинал, а там встреча с первой ракеткой мира. Обе соперницы это понимают и приложат все силы для победы. Матч может затянуться на три сета, поэтому стоит обратить внимание на ставку тотал больше 20,5.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023