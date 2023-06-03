Гауфф — Шмидлова прогноз на матч четвертого круга Ролан Гаррос 2023

Теги Ролан Гаррос Анна Каролина Шмидлова Коко Гауфф Теннис

Шестая ракетка мира американка Коко Гауфф в матче за выход в четвертьфинал Roland Garros будет играть с теннисисткой из Словакии Анной Каролиной Шмидловой. Матч состоится 5 июня на стадионе имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 15:15 по московскому времени.

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Коко Гауфф еще одна теннисистка нового поколения, которая входит в мировую элиту, причем по возрасту она гораздо моложе и Швентек, и Соболенко, и Рыбакиной. Пока не ее счету нет таких значимых успехов как у упомянутой троицы, но в прошлом году она доходила до финала Открытого чемпионата Франции и встречалась там как раз со Швентек. На тот момент американка не смогла оказать сопротивления и уступила в двух сетах. Но за год Коко стала еще опытнее, хотя сезон пока для нее нельзя назвать успешным. Лишь раз ей удалось дойти до финала турнира WTA, а на грунте накануне Ролан Гаррос ни в одном случае не смогла преодолеть барьер второго круга. Тем солиднее выглядит ее успех на турнире Большого шлема. В первом раунде американка встречалась с Ребекой Машаровой из Испании и выиграла в трех сетах, Дальше ее соперницей стала австрийка Юлия Грабер, и ей Коко отдала лишь пять геймов. Трудной получилась первая партия против Мирры Андреевой из России, Гауфф выиграла на тай-брейке, а в оставшихся отдала только два гейма.

Словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова уже около десяти лет выступает в туре. В 2015 году она достигала наивысшей позиции в мировом рейтинге и закончила год на 26-й строчке. За карьеру ей удалось выиграть четыре турнира WTA, один из них 125-тысячник, и двенадцать турниров ITF. В лидерах Ана Каролина никогда не ходила и на турнирах Большого шлема. Третий раунд ее потолок. Один раз она достигала его на Открытом чемпионате США в 2015 году и дважды на кортах Парижа. Теперь она смогла это сделать в третий раз, но на пути очень сильная соперница. Впрочем, учитывая уверенную поступь словачки на турнире, она наверняка сможет дать бой Гауфф. Ни в одном из трех своих предыдущих матчей Анне Каролине не приходилось играть три счета. Она уверенно поочередно обыграла россиянку Веронику Кудерметову, Алену Большову-Задойнов из Испании и американку Кайлу Дэй. Все они, безусловно, по опыту уступали Шмидловой, но это нисколько не умаляет достоинств победительницы.

  • покрытие корта — грунт
  • рейтинг WTA Гауфф — 6
  • победы/поражения Гауфф в 2023 году — 22/8
  • победы/поражения Гауфф на грунте — 6/3
  • рейтинг WTA Шмидловой — 100
  • победы/поражения Шмидловой в 2023 году — 16/13
  • победы/поражения Шмидловой на грунте — 7/4

Факты и статистика перед матчем Гауфф — Шмидлова

Статистики обратили на некоторую тенденцию в матчах с участие Коко Гауфф. В девяти из десяти последних поединках теннисистки, когда не ее победу давали коэффициент не более 1,20, она выигрывала с разницей не менее чем шесть геймов. В то же время в десяти последних матчах с участием Шмидловой спортсменки укладывались в двадцать и менее геймов.

Статистика личных встреч Гауфф — Шмидлова

Спортсменки встречались только один раз чуть более года назад на турнире в Мадриде. Матч проходил на грунтовом покрытии, и Коко Гауфф выиграла в двух сетах, отдав Анне Каролине только два гейма. 

Прогноз на матч Гауфф — Шмидлова

По большому счету только в первом матче против Вероники Кудерметовой словачка смогла прыгнуть выше головы, все-таки россиянка находится на 11 позиции мирового рейтинга, в двух других случаях ее победы были вполне закономерными. Что касается Коко Гауфф, она попросту забрала свое и должна забирать в предстоящем матче. На ее стороне сильная подача, по статистике на ней одна выигрывает до 75 процентов геймов в нынешнем сезоне. Букмекеры отдают большое преимущество американке. Winline предлагает на победу Гауфф коэффициент 1,15, успех Шмидловой оценивается коэффициентом 5,40.

Наш прогноз: словачке нужно искать противоядие первой подаче, в противном случае все закончится в двух сетах победой американки. И все же есть чувство, что Анна Каролина сможет навязать борьбу, ставим на тотал больше 19,5.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023

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