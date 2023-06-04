Павлюченкова о бойцовском духе: «Думаю, он сформировался из детства в России. Я чувствовала, что хочу и должна побеждать в каждом матче»

Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Элизой Мертенс в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 3:6, 7:6(3), 6:3.

Во втором сете она ушла со счета 1:3, отыграв семь брейк-пойнтов на второй брейк.

– Вы сказали, что любите соревноваться и побеждать. Откуда у вас дух соперничества? Не кажется ли вам, что иногда, когда вы проигрываете, он выходит на первый план? И насколько конкурентоспособной вы были бы, если бы вам не разрешали пить кофе?

– (Улыбается). Ну, думаю, без кофе я бы сегодня не проснулась. Я бы все еще спала на корте.

Думаю, мой бойцовский дух сформировался из детства в России. У меня не было особой поддержки и спонсоров, не было ничего, поэтому я просто росла, играя на плохих кортах, и меня тренировал мой отец.

Так что с тех пор я чувствовала, что хочу и должна побеждать в каждом матче или на каждой тренировке. Я должна была это делать, чтобы выживать, продолжать расти и играть в теннис, который я люблю.

Так что я думаю, что это больше связано с тем, каким я была ребенком. Я просто с этим росла.

– Ранее вы сказали, что приехали сюда не просто, чтобы заполнить сетку. У вас это получилось – вы выбили трех сеяных. Два трехчасовых матча, снова четвертьфинал. Как вы оцениваете свой уровень в Париже на этой неделе?

– Не буду жаловаться, я в четвертьфинале, но мне кажется, что сегодня снова что-то пошло не так в начале. Медленный старт, какие-то невынужденные ошибки.

Но пока что я побеждаю за счет бойцовского духа, терпения и настойчивости. В следующем матче хотела бы показать более высокий уровень игры, наслаждаться своими ударами и прочим. Потому что сегодня больше половины матча я расстраивалась чуть ли не после каждого розыгрыша.

Но победа есть победа. Счастлива быть здесь. Дальше я постараюсь играть лучше, чем до этого.

Я счастлива и здорова. Физически я в порядке и подталкиваю себя вперед. С нетерпением жду дальнейших матчей.

Павлюченкова боялась, что больше не выиграет ни матча – а теперь вышла в 1/4 «Ролан Гаррос». Переизобрела себя и поставила рекорд

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