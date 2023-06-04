Павлюченкова – самая низкорейтинговая четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» в истории

вышла в четвертьфинал « ». Сейчас она занимает 333-е место в рейтинге.

Россиянка – самая низкорейтинговая четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» в истории турнира.

На всех «Больших шлемах» она самая низкорейтинговая участница 1/4 с US Open-2020, где до этой стадии дошла , вообще не имевшая рейтинга.

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