Павлюченкова – самая низкорейтинговая четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» в истории

Теги Ролан Гаррос Цветана Пиронкова Анастасия Павлюченкова WTA Теннис

Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Сейчас она занимает 333-е место в рейтинге.

Россиянка – самая низкорейтинговая четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» в истории турнира.

На всех «Больших шлемах» она самая низкорейтинговая участница 1/4 с US Open-2020, где до этой стадии дошла Цветана Пиронкова, вообще не имевшая рейтинга.

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15 комментариев

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Баир с Поселья
Круто!!! надо в полуфинал выходить, чтоб вообще все рекорды побить!!))
+18
0
+18
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Сергей48
Очень красивое выступление Анастасиии на этом турнире! Желаю дальнейших побед ✌️😁
+9
0
+9
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A.M. Khissamov
Хакнула турнир
+8
0
+8
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Vale1
Ответ Баир с Поселья
Круто!!! надо в полуфинал выходить, чтоб вообще все рекорды побить!!))
Шанс есть, соперница не самая топовая будет.
+6
0
+6
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Сергей48
Ничего страшного, пусть пока самая низко рейтинговая, завтра посмотрим где окажется в рейтинге?)✌️ Мои поздравления 👍
+4
0
+4
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Опыт - такое дело. Все на опыте.
+3
0
+3
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Guillermo
Ответ Баир с Поселья
Круто!!! надо в полуфинал выходить, чтоб вообще все рекорды побить!!))
Лишь бы сил хватило. Все матчи упорные
+3
0
+3
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Hardy
легендарно)
+2
0
+2
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Баир с Поселья
Ответ Guillermo
Лишь бы сил хватило. Все матчи упорные
да, физика решит конечно многое. надеюсь на свежачка Настя прорвется))
+1
0
+1
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Vale1
Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Опыт - такое дело. Все на опыте.
У Мертенс опыта будто мало.
+1
0
+1
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Баир с Поселья
Ответ Vale1
У Мертенс опыта будто мало.
опыта поражений в 1/8 у Элизы конечно куда больше))
+1
0
+1
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Ben Shelton
что-то подобное было и у Клистерс после возвращения)
0
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Bobby Clarke
Ждем коммент Тарпищева:
Прислушалась к моему совету - поменьше сладкого. Результат не заставил себя ждать.
+2
-2
0
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Рома Шагалов
Цветана на том ЮСО конечно отожгла, еще и с Сереной на равных боролась...) У Насти есть шансы проходить дальше!
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imaxim
Ответ Ben Shelton
что-то подобное было и у Клистерс после возвращения)
Да, но она успела отыграть Цинциннати перед ЮСО, поэтому какой-то рейтинг у неё был. А у Пиронковой был первый турнир вообще
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