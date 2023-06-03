Швентек о шутках про баранки и пекарню: «Я хочу с уважением относиться к соперницам. Об этом могут писать в твиттере, но я сосредоточусь на теннисе»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек высказалась о разгромных победах.

В третьем круге «Ролан Гаррос» она не отдала ни одного гейма Ван Синюй.

– Если счет легкий и вы выигрываете 6:0 или 6:1, как вы считаете, это может негативно повлиять на вас в последующих раундах против более сильных соперниц?

– Нет. Но я всегда стараюсь быть начеку, потому что нельзя лениться после побед в таких матчах. Выигрывать такие матчи всегда непросто. С другой стороны, иногда ты запоминаешь только счет, и я всегда хочу быть готовой к любой ситуации.

На мой взгляд, для меня это не проблема, потому что, как вы сказали, у меня было много таких матчей. Но я стараюсь извлекать из них как можно больше позитивно: уверенность, ощущение, что я могу играть в свой теннис. Но еще я стараюсь отвлечься от всего остального, от ожиданий и играть новый матч с чистого листа.

– Когда вы выигрываете 6:0, все в соцсетях сходят с ума. Все пишут, что пекарня с баранками от Иги снова открыта и очень оживляются. Что нужно, чтобы выиграть матч 6:0, 6:0? Как вы думаете, почему вам это удается чаще, чем многим другим игрокам? И наконец, если бы вы открыли пекарню с баранками, с кем из игроков вы могли бы сотрудничать, чтобы добиться успеха?

– Если бы вы, ребята, задавали по одному вопросу, мне было бы проще.

Не хочу об этом говорить, потому что понимаю, почему люди так делают: это весело, теннис – это развлечение и все такое. Но как игрок я хочу с уважением относиться к соперницам. И вы не видите того, что происходит за кулисами. Иногда нелегко играть такие матчи, и иногда это нелегко и для соперниц.

Я не хочу говорить о пекарне. Об этом могут писать в твиттере, но я сосредоточусь на теннисе. И, да, что касается моих соперниц, я правда не хочу в это углубляться.

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6 комментариев

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Жизнь Бичары
Я не буду говорить о пекарне, она продолжает работу в штатном режиме
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Сергей48
Прекрасное желание, с уважением относиться к соперницам…многим как раз этого и не хватает…
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Dikki Shelton
Ига всегда с уважением относится к соперницам. Она образец скромности и доброты . Пусть удача и победа всегда будет с ней 💖👍✌
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cosset
достойный ответ!
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