Швентек повесила четыре баранки в шести сетах на «Ролан Гаррос»
Действующая чемпионка Ига Швентек вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос».
Она за 51 минуту обыграла Ван Синюй – 6:0, 6:0.
За шесть сетов на этом турнире первая ракетка мира повесила четыре баранки: 6:4, 6:4 против Кристины Букши в первом круге и 6:4, 6:0 против Клэр Лю во втором.
Швентек – третья теннисистка Открытой эры, которой удалось это сделать. Также четыре баранки в первых трех кругах «Ролан Гаррос» было у Мартины Навратиловой в 1985-м и у Мэри Пирс в 1994-м.
Швентек четвертый раз в карьере ни отдала сопернице ни одного гейма.
В 1/8 финала она встретится с Бьянкой Андрееску или Лесей Цуренко.
На радостях, в общем))
В следующей паре обе соперницы претендентки на баранку, так что серия вполне может и продолжиться.