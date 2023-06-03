Швентек повесила четыре баранки в шести сетах на «Ролан Гаррос»

Действующая чемпионка вышла во вторую неделю « ».

Она за 51 минуту обыграла – 6:0, 6:0.

За шесть сетов на этом турнире первая ракетка мира повесила четыре баранки: 6:4, 6:4 против в первом круге и 6:4, 6:0 против Клэр Лю во втором.

Швентек – третья теннисистка Открытой эры, которой удалось это сделать. Также четыре баранки в первых трех кругах «Ролан Гаррос» было у Мартины Навратиловой в 1985-м и у Мэри Пирс в 1994-м.

Швентек четвертый раз в карьере ни отдала сопернице ни одного гейма.

В 1/8 финала она встретится с или Лесей Цуренко.

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