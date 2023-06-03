Швентек повесила четыре баранки в шести сетах на «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос WTA Бьянка Андрееску Ван Синюй Ига Швентек Кристина Букша Теннис

Действующая чемпионка Ига Швентек вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос».

Она за 51 минуту обыграла Ван Синюй – 6:0, 6:0.

За шесть сетов на этом турнире первая ракетка мира повесила четыре баранки: 6:4, 6:4 против Кристины Букши в первом круге и 6:4, 6:0 против Клэр Лю во втором.

Швентек – третья теннисистка Открытой эры, которой удалось это сделать. Также четыре баранки в первых трех кругах «Ролан Гаррос» было у Мартины Навратиловой в 1985-м и у Мэри Пирс в 1994-м.

Швентек четвертый раз в карьере ни отдала сопернице ни одного гейма.

В 1/8 финала она встретится с Бьянкой Андрееску или Лесей Цуренко.

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8 комментариев

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Паскаль Шимбонда
Когда узнала, что Рыбакина снялась с турнира 😁
На радостях, в общем))
+17
-2
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McS271
Любовь, 6:4, 6:0 против Букши. И всё же "не отдала", а не "ни".
+3
0
+3
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Vale1
Ответ McS271
Любовь, 6:4, 6:0 против Букши. И всё же "не отдала", а не "ни".
Грамотеи пишут статьи...
+2
0
+2
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Бекзат Саматович
Ига даже Рыбакина снялась ты обязана брать этот турнир и сохранить первое место. Не дай бог картофельный монстр вылезет вперед
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Йенс Мустерманн
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Рыбакина как увидела, что Кепка начала в каждом матче баранки вешать, то сразу же придумала себе „вирус“. А после сегодняшнего результата похвалила себя, какая мол она предусмотрительная ))
В следующей паре обе соперницы претендентки на баранку, так что серия вполне может и продолжиться.
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генгбенг
надеемся на Бьнку,хлопнет её
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