Мирра Андреева о том, что выбила мяч и получила предупреждение: «Сразу подумала, что это очень глупый поступок»
Мирра Андреева отреагировала на предупреждение, которое получила в матче на «Ролан Гаррос».
– Когда в концовке первого сета вы выбили мяч в сторону трибун, в первые секунды у вас была мысль, что вас могут дисквалифицировать?
– Да, я сразу подумала, что это очень глупый поступок с моей стороны, потому что это было ни к чему. Это было не лучшее, что я могла сделать. Очень плохой поступок.
Да, у меня были такие мысли, но судья просто дал предупреждение.
Мирра Андреева хочет 25 «Шлемов», но придется подождать. Почему она проиграла на «Ролан Гаррос»? И что в ее игре впечатляет?
В ее возрасте большинство еще не знают, чем на ближайших выходных заняться, а она уже на пол пути во вторую неделю ТБШ. Все будет)
Только её 🕯️🕯️🕯️ совсем ни в звезду, ни в красную армию.
1. Серену не любил никто, особенно в Европе. Но зацикленная на теме BLM (тут я упоминаю эту тему в негативном контексте, хотя отношусь нейтрально) американская публика считала ее защитником интересов угнетенного меньшинства - поэтому и поддерживала. Она была представителем чернокожей Америки в мировом спорте. Но толп поклонников у нее не было
2. Медведева уважают за его ум. Обожают его пресс-конференции. Но это не исключает того, что на корте он себя ведет отвратно. Но никто из ценителей его ума не оправдывает его истерики на корте. И ценят его на его истерики на корте. То есть индивидуальность, которой восторгаются, касается его интеллекта.