Мирра Андреева о том, что выбила мяч и получила предупреждение: «Сразу подумала, что это очень глупый поступок»

Теги Ролан Гаррос WTA Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева отреагировала на предупреждение, которое получила в матче на «Ролан Гаррос».

– Когда в концовке первого сета вы выбили мяч в сторону трибун, в первые секунды у вас была мысль, что вас могут дисквалифицировать?

– Да, я сразу подумала, что это очень глупый поступок с моей стороны, потому что это было ни к чему. Это было не лучшее, что я могла сделать. Очень плохой поступок.

Да, у меня были такие мысли, но судья просто дал предупреждение.

Мирра Андреева хочет 25 «Шлемов», но придется подождать. Почему она проиграла на «Ролан Гаррос»? И что в ее игре впечатляет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antoha1896
Все нормально. Девчурке только 16. Ребенок еще.
В ее возрасте большинство еще не знают, чем на ближайших выходных заняться, а она уже на пол пути во вторую неделю ТБШ. Все будет)
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Пускай ведет себя как хочет, если это не будет мешать ее результатам. Во-первых женскому туру явно не помешает трэшток, во-вторых, ее меньше будут любить домохозяйки с ФК-шных веток, а это определенно хорошо)
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Ответ Achilles 21
что ты несёшь, вести надо себя по человечески и завоюешь толпу, а не мячом в них бить, а так уже звезду поймала, кучу психов и нервов у неё на корте как будто все ей должны проигрывать
Напомнить, как вела себя Серенушка на корте. И норм, толпы поклонников. Медведев раздражает зрителей на трибунах, а западное комьюнити его обожает. Это и есть пример яркой личности, которой не хватает женскому туру. А то на скучных лидеров нынешнего тура никто ходить не хочет.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диономис
Судья проигнорировал аналогичное "нарушение" в 3м сете, давать предупреждение на тай брейке не имело смысла.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARAMIS777
Мирка нормально играла.
Только её 🕯️🕯️🕯️ совсем ни в звезду, ни в красную армию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Россия будет свободной
важнее другое: она сказала, что все еще не получила британскую визу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Россия будет свободной
Ответ sedric
Напомнить, как вела себя Серенушка на корте. И норм, толпы поклонников. Медведев раздражает зрителей на трибунах, а западное комьюнити его обожает. Это и есть пример яркой личности, которой не хватает женскому туру. А то на скучных лидеров нынешнего тура никто ходить не хочет.
не согласен с аргументацией.
1. Серену не любил никто, особенно в Европе. Но зацикленная на теме BLM (тут я упоминаю эту тему в негативном контексте, хотя отношусь нейтрально) американская публика считала ее защитником интересов угнетенного меньшинства - поэтому и поддерживала. Она была представителем чернокожей Америки в мировом спорте. Но толп поклонников у нее не было
2. Медведева уважают за его ум. Обожают его пресс-конференции. Но это не исключает того, что на корте он себя ведет отвратно. Но никто из ценителей его ума не оправдывает его истерики на корте. И ценят его на его истерики на корте. То есть индивидуальность, которой восторгаются, касается его интеллекта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий