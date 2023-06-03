Мирра Андреева о том, что выбила мяч и получила предупреждение: «Сразу подумала, что это очень глупый поступок»

Мирра Андреева отреагировала на предупреждение, которое получила в матче на «Ролан Гаррос».

– Когда в концовке первого сета вы выбили мяч в сторону трибун, в первые секунды у вас была мысль, что вас могут дисквалифицировать?

– Да, я сразу подумала, что это очень глупый поступок с моей стороны, потому что это было ни к чему. Это было не лучшее, что я могла сделать. Очень плохой поступок.

Да, у меня были такие мысли, но судья просто дал предупреждение.

Мирра Андреева хочет 25 «Шлемов», но придется подождать. Почему она проиграла на «Ролан Гаррос»? И что в ее игре впечатляет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе