16-летняя Мирра Андреева по итогам «Ролан Гаррос» станет минимум 101-й ракеткой мира

Теги Ролан Гаррос Анастасия Павлюченкова WTA Элина Свитолина Кайла Дэй Коко Гауфф Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева проиграла прошлогодней финалистке Коко Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос» – 7:6(5), 1:6, 1:6.

На этом турнире 16-летняя Андреева дебютировала в основе «Большого шлема».

Теперь Андреева, занимающая сейчас 143-е место в рейтинге, может дебютировать в топ-100. В живом рейтинге она занимает 98-е место. Ее могут обойти Кайла Дэй (ей предстоит матч третьего круга), Элина Свитолина и Анастасия Павлюченкова (они уже вышли во вторую неделю).

Мирра Андреева сегодня играет с Гауфф. И их жизни удивительно похожи: сверхранний прорыв, один тренер, домашка на турнирах

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18 комментариев

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Vlad7slove
Удивлен количеству грязи про Мирру на главной ветке дня, поэтому напишу тут. Во-первых, потенциал бешеный. Главное, что у нее есть - мозги, она видит корт и читает игру, быстро соображает и принимает решения. Плюс разнообразие: умеет практически все, слабое место - подача, а это тренируется. Во-вторых, ей только недавно 16, мощи в этом возрасте просто не может быть, если ты не поцелован богом генетики. К 20 и дальше физиологические возможности будут раскрываться, пространство для прогресса почти бесконечное. В-третьих, характер. Расстраиваться и злиться и даже показывать это, отбивать мячи - это норма. Тем более в 16. Тем более проигрывая. А кто-то думает что профессионалы такого калибра - это душки, без скелетов в шкафу? Наивно. Я скорее заранее буду думать, что теннисисты - те ещё нарциссы, с кучей комплексов. Но это и делает их маньяками своего дела, дает мотивацию убиваться каждый день. Так что претензия из серии «а она оказывается не божий одуванчик» - глупость чистой воды. Если вы думали, что Мирра - ангелочек, вы наивны.
+32
-3
+29
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инок
На третьем шаге споткнулась Мирра. Уступила шестой ракетке. Все в сравнении. Здесь оно явно не в пользу Андреевой. Физика дело наживное. Багаж технических действий пополняется. Все еще впереди!
+11
-2
+9
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Ben Shelton
хорошее выступление на турнире, но как будто могла с Коко сыграть лучше
+4
-1
+3
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Vale1
Ответ Ma-Tzu
Будет сложно выиграть 25 шлемов, если бросать играть в середине матчей
Да не показалось мне так, скорее физики не хватило и опыта, но это дело наживное.
+3
0
+3
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Ma-Tzu
Будет сложно выиграть 25 шлемов, если бросать играть в середине матчей
+5
-3
+2
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Другая_
Путь в топ-100 очень сложный. Часто игроки от 150 места до 100 идут несколько месяцев, а порой и лет. Но Мирра это сделала за неделю. Прекрасное начало карьеры.

А вот таких поражений будет ещё много по пути к становлению топом. Очень хорошо, что сыграла именно с Ариной и Гауф, а не проиграла кому-то из конца сотни.
+4
-2
+2
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Другая_
Ответ Vlad7slove
Удивлен количеству грязи про Мирру на главной ветке дня, поэтому напишу тут. Во-первых, потенциал бешеный. Главное, что у нее есть - мозги, она видит корт и читает игру, быстро соображает и принимает решения. Плюс разнообразие: умеет практически все, слабое место - подача, а это тренируется. Во-вторых, ей только недавно 16, мощи в этом возрасте просто не может быть, если ты не поцелован богом генетики. К 20 и дальше физиологические возможности будут раскрываться, пространство для прогресса почти бесконечное. В-третьих, характер. Расстраиваться и злиться и даже показывать это, отбивать мячи - это норма. Тем более в 16. Тем более проигрывая. А кто-то думает что профессионалы такого калибра - это душки, без скелетов в шкафу? Наивно. Я скорее заранее буду думать, что теннисисты - те ещё нарциссы, с кучей комплексов. Но это и делает их маньяками своего дела, дает мотивацию убиваться каждый день. Так что претензия из серии «а она оказывается не божий одуванчик» - глупость чистой воды. Если вы думали, что Мирра - ангелочек, вы наивны.
Удивлен?) Всё закономерно)
+3
-2
+1
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Vlad7slove
Ответ Другая_
Удивлен?) Всё закономерно)
Поясните) я не вижу логики.
+1
0
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Eugenie Nation
Ответ Anush15
Да Вы что .. скажите это Рублеву который мат орет и ему пофиг кто там сидит на трибунах , Медведеву …
Зачем вы сравниваете 16 летнюю девочку, которая в медиа продвигает образ скромной и милой, с двумя взрослыми мужиками?
+2
-2
0
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Vale1
Ответ Vlad7slove
Удивлен количеству грязи про Мирру на главной ветке дня, поэтому напишу тут. Во-первых, потенциал бешеный. Главное, что у нее есть - мозги, она видит корт и читает игру, быстро соображает и принимает решения. Плюс разнообразие: умеет практически все, слабое место - подача, а это тренируется. Во-вторых, ей только недавно 16, мощи в этом возрасте просто не может быть, если ты не поцелован богом генетики. К 20 и дальше физиологические возможности будут раскрываться, пространство для прогресса почти бесконечное. В-третьих, характер. Расстраиваться и злиться и даже показывать это, отбивать мячи - это норма. Тем более в 16. Тем более проигрывая. А кто-то думает что профессионалы такого калибра - это душки, без скелетов в шкафу? Наивно. Я скорее заранее буду думать, что теннисисты - те ещё нарциссы, с кучей комплексов. Но это и делает их маньяками своего дела, дает мотивацию убиваться каждый день. Так что претензия из серии «а она оказывается не божий одуванчик» - глупость чистой воды. Если вы думали, что Мирра - ангелочек, вы наивны.
Плюсы закончились, но согласен всецело)
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Vlad7slove
Ответ Vale1
Плюсы закончились, но согласен всецело)
Благодарю 🙏
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