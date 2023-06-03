16-летняя Мирра Андреева по итогам «Ролан Гаррос» станет минимум 101-й ракеткой мира
Мирра Андреева проиграла прошлогодней финалистке Коко Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос» – 7:6(5), 1:6, 1:6.
На этом турнире 16-летняя Андреева дебютировала в основе «Большого шлема».
Теперь Андреева, занимающая сейчас 143-е место в рейтинге, может дебютировать в топ-100. В живом рейтинге она занимает 98-е место. Ее могут обойти Кайла Дэй (ей предстоит матч третьего круга), Элина Свитолина и Анастасия Павлюченкова (они уже вышли во вторую неделю).
Мирра Андреева сегодня играет с Гауфф. И их жизни удивительно похожи: сверхранний прорыв, один тренер, домашка на турнирах
А вот таких поражений будет ещё много по пути к становлению топом. Очень хорошо, что сыграла именно с Ариной и Гауф, а не проиграла кому-то из конца сотни.