16-летняя Мирра Андреева по итогам «Ролан Гаррос» станет минимум 101-й ракеткой мира

проиграла прошлогодней финалистке в третьем круге « » – 7:6(5), 1:6, 1:6.

На этом турнире 16-летняя Андреева дебютировала в основе «Большого шлема».

Теперь Андреева, занимающая сейчас 143-е место в рейтинге, может дебютировать в топ-100. В живом рейтинге она занимает 98-е место. Ее могут обойти (ей предстоит матч третьего круга), и (они уже вышли во вторую неделю).

Мирра Андреева сегодня играет с Гауфф. И их жизни удивительно похожи: сверхранний прорыв, один тренер, домашка на турнирах

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