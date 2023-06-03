Гауфф об Андреевой: «Мирра доказала, что заслуживает того, что имеет сейчас, и заслуживает подняться еще выше»

Коко Гауфф прокомментировала победу над Миррой Андреевой в третьем круге «Ролан Гаррос».

Матч закончился со счетом 6:7(5), 6:1, 6:1.

«Мирра – супермолодая, у нее впереди большое будущее. Я помню, как сама играла здесь в 16 лет, и впереди ее еще много ждет. Надеюсь, вы увидите еще много наших матчей.

В первом сете у меня были шансы, я подавала на партию. Мы обменивались брейками, на тай-брейке мне не хватило дисциплины. В целом я знала, что мне нужно делать, и во втором и третьем сете постаралась это исполнить.

Мы с ней вместе тренировались – провели тренировочный матч. Она там хорошо играла. Я тогда еще не знала, что она в моей части сетки. Но она меня впечатлила. Я знала, что с ней будет непросто. Она доказала, что заслуживает того, что имеет сейчас, и заслуживает подняться еще выше».

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