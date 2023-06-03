Гауфф об Андреевой: «Мирра доказала, что заслуживает того, что имеет сейчас, и заслуживает подняться еще выше»

Теги Ролан Гаррос WTA Коко Гауфф Мирра Андреева Теннис

Коко Гауфф прокомментировала победу над Миррой Андреевой в третьем круге «Ролан Гаррос».

Матч закончился со счетом 6:7(5), 6:1, 6:1.

«Мирра – супермолодая, у нее впереди большое будущее. Я помню, как сама играла здесь в 16 лет, и впереди ее еще много ждет. Надеюсь, вы увидите еще много наших матчей.
В первом сете у меня были шансы, я подавала на партию. Мы обменивались брейками, на тай-брейке мне не хватило дисциплины. В целом я знала, что мне нужно делать, и во втором и третьем сете постаралась это исполнить.

Мы с ней вместе тренировались – провели тренировочный матч. Она там хорошо играла. Я тогда еще не знала, что она в моей части сетки. Но она меня впечатлила. Я знала, что с ней будет непросто. Она доказала, что заслуживает того, что имеет сейчас, и заслуживает подняться еще выше».

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11 комментариев

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ivan 07
Молодчина Коко, хорошо отозвалась. Мирре поможет не расклеится .
+12
-1
+11
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bet1972
Мирра скоро созреет и в десятке будет точно .
+7
-3
+4
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инок
Мирре - не унывать, просто физической мощи пока не хватает и вторую подачу нужно провариативить. Нормальный результат на РГ.
+3
-2
+1
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Anush15
Ответ dimon 2.0
ну да ну да ох уж эта снисходительная спортивная дипломатия )))
Вы лучше смотрите за Костюк .. Мирра хоть 3 круг вышла , а та украинка всегда вылетает с 1 круга как пробка из бутылки
+2
-1
+1
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Antonbezb
По игре чем-то напоминает Вайдишову
+1
-1
0
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Бекзат Саматович
Вот и вся хваленная Мирра первый топ и посыпалась. А то уже размечталась о 25 шлемах. Она еще не играла с Жабер или Сабаленко они ее раздавят и не заметят.
+1
-1
0
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Посторонним В
Ответ Anush15
Вы лучше смотрите за Костюк .. Мирра хоть 3 круг вышла , а та украинка всегда вылетает с 1 круга как пробка из бутылки
Я бы сказал, нечто другое и из другого отверстия 😁
+1
-1
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Alla Tishkova
Ответ Бекзат Саматович
Вот и вся хваленная Мирра первый топ и посыпалась. А то уже размечталась о 25 шлемах. Она еще не играла с Жабер или Сабаленко они ее раздавят и не заметят.
как это не играла? Играла с Саболенко. И как сама призналась та "надрала ей задницу" . Это была цитата.
0
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