У Швентек 23 победы в 25 матчах на «Ролан Гаррос». В Открытой эре результат лучше только у Эверт и Селеш

Теги Ролан Гаррос WTA Моника Селеш Крис Эверт Ига Швентек Теннис

Ига Швентек вышла в третий круг «Ролан Гаррос». Она за 1 час 29 минут разгромила Клэр Лю – 6:4, 6:0.

Теперь у Швентек 23 победы в 25 матчах на «Ролан Гаррос».

Только у двух теннисисток Открытой эры больше побед в первых 25 матчах на этом турнире. По 24 матча выиграли Крис Эверт и Моника Селеш.

Швентек дебютировала в Париже в 2019-м. Она чемпионка 2020-го и 2022 года

Теперь полька, которой вчера исполнилось 22 года, сыграет с Ван Синюй.

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2 комментария

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Йенс Мустерманн
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Пусть в следующую субботу станет 28 из 30
🧢
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TennisForever
Удачи Ван!
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