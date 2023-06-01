Швентек о том, что в первые дни РГ все вечерние сессии играли мужчины: «Даже не знала, потому что не смотрю эти поздние матчи. Я просила играть днем»

Ига Швентек высказалась о том, что все пять вечерних матчей на центральном корте «Ролан Гаррос» провели мужчины.

Вечерние сессии под искусственным освещением появились на корте Филиппа Шатрие в 2021-м. В этом году вечерний матч начинается не раньше 20:15 по местному времени.

– Должна сказать, что я просила играть днем, потому что уже играла вечерние матчи в этом грунтовом сезоне.

Я даже не знала, потому что не смотрю эти поздние матчи. В это время я в основном восстанавливаюсь и не думаю о теннисе. Но, безусловно, было бы здорово, если бы женские матчи тоже ставили на вечер.

Но, как я уже сказала, я не могу этому поспособствовать, потому что всегда просила ставить мои матчи днем. Но я не знаю, какое расписание на следующий день, поэтому не могу об этом судить.

– В этом году вечерние матчи – самые кассовые. На данный момент все пять из них были мужскими. Вы сейчас сказали, что предпочитаете играть днем. Как вы считаете, существует ли потенциальный конфликт между желаниями вещателей и некоторых топ-игроков?

– Думаю, в этом нет ничего удивительного. Есть игроки, которым нравятся ажиотаж, энергия, и, возможно, вечерние матчи – в том числе из-за условий. Но для меня комфортнее обычный режим дня, и он немного сбился после Мадрида.

С точки зрения восстановления и просто поддержания хорошего ритма и настроя до конца турнира мне полезнее играть днем. Но я буду готова и к вечерним матчам. Я много раз играла их и в этом, и в прошлом году.

По правде говоря, если меня просят, я всегда подстраиваюсь. А потом, например, если я играю на турнире много вечерних матчей, то я прямо говорю: пожалуйста, было бы здорово, если бы вы могли поставить мои матчи немного пораньше. Иногда я немного расстраиваюсь, как было в Мадриде. Это читалось по моей речи. Возможно, мне стоило об этом сказать. И я понимаю, что иногда нам приходится играть допоздна.

С другой стороны, в Риме я играла третий или четвертый матч после полуночи. В любом случае было напряженно, но не знаю. Может, если бы у меня был нормальный режим дня, у меня было бы больше времени на восстановление и я бы не травмировалась.

Есть много факторов, которые нужно учитывать. Я просто считаю, что для здоровья полезнее играть днем, как мы привыкли, как нас приучили.

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