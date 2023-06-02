Одна из самых опытных теннисисток тура россиянка Анастасия Павлюченкова в матче за выход в четвертьфинал Roland Garros будет играть с Элизе Мертенс из Бельгии. Матч состоится 4 июня на центральном корте имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

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Из всех россиянок, которые попали в основную сетку Открытого чемпионата Франции, а их более десятка, Анастасия Павлюченкова наиболее известная и наиболее опытная. Когда она добивалась первых своих побед на турнирах WTA, многие из нынешних теннисисток только начинали делать первые шаги в теннисе. Ролан Гаррос определенно самый любимый турнир Павлюченковой из всех четырех мэйджоров. Именно на нем она добилась наивысшего успеха, когда два года назад играла в финале против Барборы Крейчиковой и уступила ей в трех сетах. В последнее время Анастасию мучали травмы, и некоторые начали списывать ее со счетов, но своими матчами на турнире она уже посрамила скептиков. Многие скажут, что и в соперницах у Павлюченковой были далеко не топовые теннисистки. В первом круге она обыграла чешку Линду Фрухвиртову, а затем дважды встречалась с соотечественницами Людмилой Самсоновой и Анастасией Потаповой. Наиболее сложным получился поединок против Людмилы, пришлось сыграть три затяжных сета, но в них сказался опыт Павлюченковой.

Бельгийка Элизе Мертенс лишь на четыре годы младше Анастасии и тоже имеет богатый послужной список. Она выиграла семь турниров WTA и одиннадцать турниров ITF. На кортах Roland Garros она дважды доходила до четвертого круга, но этот барьер ей преодолеть ни разу не удалось. Лучшим ее достижением на турнирах большого шлема является выход в полуфинал на Australian Open пятилетней давности. В этом году она может занести себе в актив выступление на мартовском турнире в мексиканском Монтеррее, где смогла выйти в полуфинал, но там уступила француженке Каролин Гарсии. На нынешнем турнире Ролан Гаррос бельгийка выиграла все свои матчи в двух сетах. Можно было бы рассуждать о легкой сетке, но нет, уже в третьем круге ей предрекали поражение, ведь в соперницах была третья ракетка мира Джессика Пегула. Мертен победила неожиданно уверенно и легко в двух партиях 6 : 1, 6 : 3. И кого после этого опасаться? Только кого-то из троицы Швентек – Соболенко – Рыбакина, но с Соболенко Элизе может встретиться только в полуфинале.

покрытие корта — грунт

рейтинг WTA Павлюченковой — 333

победы/поражения Павлюченковой в 2023 году — 11/9

победы/поражения Павлюченковой на грунте — 8/4

рейтинг WTA Мертенс — 28

победы/поражения Мертенс в 2023 году — 18/11

победы/поражения Мертенс на грунте — 5/3

Факты и статистика перед матчем Павлюченкова — Мертенс

Анастасия получила приглашение на турнир по специальному рейтингу из-за ее травм, при этом у россиянки девять побед в десяти в последних поединках на кортах Парижа. Элизе Мертенс шесть раз играла на этой стадии турнира, но никогда не проходила дальше.

Статистика личных встреч Павлюченкова — Мертенс

Соперницы встречались между собой дважды, но оба матча прошли шесть лет назад. В апреле 2017 года они встретились на турнире Fed Cup в составах своих сборных. Матч проходил в России на грунте, и Мертенс выиграла в двух сетах. В том же году прошла встреча на траве в рамках турнира AEGON International в Великобритании. Павлюченкова взяла реванш в трех сетах.

Прогноз на матч Павлюченкова — Мертенс

По первым трем матчам видно, что Анастасия постепенно набирает форму. Вопрос в том, успеет ли она подойти к пику в матче с Мертенс. Бельгийка действует стабильно, редко рискует, терпеливо дожидается невынужденных ошибок соперниц. Так было и в матче с Джессикой Пегулой, которая наошибалась изрядно и полностью сломала свою игру. С одной стороны, Элизе не самая грозная соперница для Анастасии, с другой, важно не ошибаться и показывать свой стабильный теннис. Букмекеры считают шансы обеих теннисисток практически равными. Winline предлагает на победу Павлюченковой коэффициент 1,93, успех Мертенс оценивается коэффициентом 1,88.

Наш прогноз: исходя из оценок специалистов нас ждет наверняка затяжной поединок, состоящий из трех сетов. Важно, на чьей стороне окажется психологическое преимущество. Павлюченкова более опытна, поэтому поставим на ее победу, ну а по геймам тотал больше 21,5.

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