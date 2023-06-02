Карен Хачанов единственный российский теннисист, который смог добраться до четвертого круга Roland Garros 2023. Здесь его ожидает встреча с итальянцем Лоренцо Сонего. Матч состоится 4 июня, ориентировочное начало не ранее 12:00 по московскому времени.

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Соперники встретятся на стадионе имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Карен Хачанов на кортах Парижа из года в год показывает стабильную игру. В шестой раз за последние семь лет он выходит в четвертый круг этого турнира, а если проигрывает, то по большей части соперникам выше себя в рейтинге. Сейчас он одиннадцатая ракетка мира и в случае успешного выступления на Открытом чемпионате Франции может поднятся в первую десятку. В первых трех кругах он одержал уверенные победы над французом Констаном Лестьенном, румыном Раду Алботом и Танаси Коккинакисом из Австралии.

Лоренцо Сонего уже достиг своего потолка. Ранее он никогда не проходил дальше четвертого круга турнира Большого шлема, в том числе во Франции. Три года назад он играл на этой стадии в Париже. Один раз он уже прыгнул выше головы, когда в предыдущем матче выиграл в пяти сетах у другого россиянина Андрея Рублева, но там соперник сам позволил ему выиграть. До сих пор в этом сезоне 48 ракетка мира на грунте доходила только до третьего круга. Для победы над Хачановым итальянцу второй раз подряд нужно показать свой лучший теннис и играть практически безошибочно.

Соперники встречались между собой трижды, Хачанов ведет 2 – 1, два из этих матчей состоялись на грунтовом покрытии, здесь у теннисистов паритет — по одной победе. Однако следует учесть, что последняя встреча состоялась в 2019 году. С тех пор Карен сильно поднялся в рейтинге, а Сонего находится в конце первого десятка. Букмекеры отдают преимущество россиянину. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,47, выигрыш итальянца оценивается коэффициентом 2,70.

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