Roland Garros: Карен Хачанов — Лоренцо Сонего прямая трансляция матча 04.06.2023

Теги Ролан Гаррос Карен Хачанов Лоренцо Сонего Теннис

Карен Хачанов единственный российский теннисист, который смог добраться до четвертого круга Roland Garros 2023. Здесь его ожидает встреча с итальянцем Лоренцо Сонего. Матч состоится 4 июня, ориентировочное начало не ранее 12:00 по московскому времени.

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Соперники встретятся на стадионе имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Карен Хачанов на кортах Парижа из года в год показывает стабильную игру. В шестой раз за последние семь лет он выходит в четвертый круг этого турнира, а если проигрывает, то по большей части соперникам выше себя в рейтинге. Сейчас он одиннадцатая ракетка мира и в случае успешного выступления на Открытом чемпионате Франции может поднятся в первую десятку. В первых трех кругах он одержал уверенные победы над французом Констаном Лестьенном, румыном Раду Алботом и Танаси Коккинакисом из Австралии.

Лоренцо Сонего уже достиг своего потолка. Ранее он никогда не проходил дальше четвертого круга турнира Большого шлема, в том числе во Франции. Три года назад он играл на этой стадии в Париже. Один раз он уже прыгнул выше головы, когда в предыдущем матче выиграл в пяти сетах у другого россиянина Андрея Рублева, но там соперник сам позволил ему выиграть. До сих пор в этом сезоне 48 ракетка мира на грунте доходила только до третьего круга. Для победы над Хачановым итальянцу второй раз подряд нужно показать свой лучший теннис и играть практически безошибочно.

Соперники встречались между собой трижды, Хачанов ведет 2 – 1, два из этих матчей состоялись на грунтовом покрытии, здесь у теннисистов паритет — по одной победе. Однако следует учесть, что последняя встреча состоялась в 2019 году. С тех пор Карен сильно поднялся в рейтинге, а Сонего находится в конце первого десятка. Букмекеры отдают преимущество россиянину. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,47, выигрыш итальянца оценивается коэффициентом 2,70.

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