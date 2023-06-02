Единственный российский теннисист, оставшийся в мужской сетке турнира Roland Garros в матче четвертого круга сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего. Матч состоится 4 июня на стадионе имени Сюзанн Ленлен, начало не ранее 12:00. по московскому времени.

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Карен Хачанов в этом году уже выступил успешнее всех россиян не первом турнире Большого шлема, дойдя в Австралии до полуфинала. Там он уступил Стефаносу Циципасу. На Открытом чемпионате Франции сыграна только часть матчей третьего круга, а российских теннисистов в сетке уже не осталось. Если брать во внимание наиболее сильных, то Даниил Медведев вновь всех удивил со знаком минус, выбыв уже в первом круге, а Андрей Рублев проиграл как раз будущему сопернику Хачанова в третьем. Что касается самого Карена, то он пока пример стабильности для остальных россиян. Определенные сложности были в матче первого круга против хозяина корта Констана Лестьенна, но Хачанову удалось с ним справиться в пяти партиях. Во втором круге Карен в трех сетах уверенно переиграл румынского теннисиста Раду Албота, а в предыдущей игре с австралийцем Танаси Коккинакисом лишь в третьей партии уступил, но в четвертом завершил матч, выиграв на тай-брейке.

После победы Хачанова многие ждали, что в четвертом круге будет российское противостояние. Лоренцо Сонего играл с Андреем Рублевым и безоговорочно проигрывал после двух партий. Затем итальянец смог взять третий сет, и на тай-брейке выиграл четвертый. Психологическое преимущество полностью перешло на его сторону, а Андрей со своими нервами не справился. Лоренцо назвал свою победу маленьким чудом, но надо отдать ему должное. Он неплохо выступил на предыдущем турнире у себя на родине, дойдя там до третьего круга. Ну, а что касается Roland Garros, то он уже повторил свой успех трехлетней давности. Дальше четвертого круга на турнирах Большого шлема Сонего не проходил. На этот раз в первом круге он взял верх у 30 сеяного на турнире американца Бена Шелтона в четырех сетах, затем обыграл в трех партиях хозяина корта Уго Умбера. Теперь есть возможность выиграть еще у одного сеяного Карена Хачанова. Интересно, что тогда скажет итальянец — большое чудо?

покрытие корта — грунт

рейтинг ATP Хачанова — 11

победы/поражения Хачанова в 2023 году — 22/10

победы/поражения Хачанова на грунте — 9/4

рейтинг ATP Сонего — 48

победы/поражения Сонего в 2023 году — 15/13

победы/поражения Сонего на грунте — 7/4

Факты и статистика перед матчем Хачанов — Сонего

В семи последних случаях, когда коэффициент на победу Хачанова варьировался в диапазоне от 1.20 до 1.49, он выигрывал шесть раз. Лоренцо Сонего уступил в семи из десяти последних матчах с соперниками из первой двадцатки рейтинга.

Статистика личных встреч Хачанов — Сонего

Спортсмены пересекались на теннисных турнирах трижды, причем последний раз это было аж четыре года назад как раз на грунтовом турнире в Риме. Хачанов выиграл тогда в первом раунде в трех сетах. Чуть ранее они встретились на грунте в Монте-Карло, и тогда сильнее был Сонего в двух сетах. Первый их матч прошел на US Open в 2018 году, россиянин его выиграл в трех сетах. Пока по личным встречам 3 – 1 в пользу Карена.

Прогноз на матч Хачанов — Сонего

Карен в шестой раз из последних семи Открытых чемпионатов Франции доходит до четвертого круга. Если он встречается с соперниками ниже себя в рейтинге, то, как правило, выигрывает. Сонего игрок куража, для Карена важно не создавать предпосылки для этого куража. Букмекеры отдают предпочтение россиянину. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,47, успех Сонего оценивается коэффициентом 2,70.

Наш прогноз: Карену не нужно ничего выдумывать. Для победы достаточно сыграть в свой теннис и не допускать тех ошибок, которые были у Андрея Рублева. Один сет Сонего может зацепить, но Хачанов все равно окажется сильнее.

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