Варильяс выиграл третий пятисетовик подряд и встретится с Джоковичем

94-я ракетка мира Хуан Пабло Варильяс в третьем круге « » обыграл №14 – 3:6, 6:3, 7:6(3), 4:6, 6:2.

Перуанец выиграл третий подряд пятисетовый матч (причем в первых двух отыгрался с 0:2 по партиям) и впервые вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема».

Кроме того, он впервые обыграл соперника из топ-15.

Дальше Варильяс сыграет с .

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