Варильяс выиграл третий пятисетовик подряд и встретится с Джоковичем

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Хуберт Хуркач Хуан Пабло Варильяс Теннис

94-я ракетка мира Хуан Пабло Варильяс в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграл №14 Хуберта Хуркача – 3:6, 6:3, 7:6(3), 4:6, 6:2.

Перуанец выиграл третий подряд пятисетовый матч (причем в первых двух отыгрался с 0:2 по партиям) и впервые вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема».

Кроме того, он впервые обыграл соперника из топ-15.

Дальше Варильяс сыграет с Новаком Джоковичем.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romancureman
чувак на диком пике. и двигается просто супер. бежит. бьёт с обоих рук одинаково. укорачивает, хоть и не часто . как тот самый земляной червь из биографии Агасси)
и с менталкой у него всё ок .
а Новак не на пике, считаю, сейчас.
кощунственно звучит, но не без шансов для перуанца
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Шмелев
Если выиграет следующий матч в пятисетовике, то установит суперрекорд тура - никто на ТБШ еще не выгрывал более 3 пятисетовиков подряд.

Но жаль, что там его ждет Джокович, а не Офнер какой-нибудь.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Сухавалов
Как же Хуркач слаб. Последние пару-тройку месяцев мучается буквально с каждым соперником, хотя раньше многих из них одолел бы без проблем и нервов
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Шмелев
Ответ Андрей Сухавалов
Как же Хуркач слаб. Последние пару-тройку месяцев мучается буквально с каждым соперником, хотя раньше многих из них одолел бы без проблем и нервов
Может, со здоровьем что-то. Он - не из тех, кто любит жаловаться и рассказывать о своих проблемах.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kyckoba
Ответ Андрей Сухавалов
Как же Хуркач слаб. Последние пару-тройку месяцев мучается буквально с каждым соперником, хотя раньше многих из них одолел бы без проблем и нервов
Да он просто тоже из касты тех, кто недолюбливает грунт. На РГ вечно в первых кругах отлетал, только однажды далеко прошёл, на грунтовых Мастерсах - та же картина, так что 3й круг для него тут - вполне норма.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Ш.
Хочется помечтать и чтобы снова был триллер, но похоже здесь все к стандартным 0-3 придет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chemical brother
Ответ Денис Шмелев
Если выиграет следующий матч в пятисетовике, то установит суперрекорд тура - никто на ТБШ еще не выгрывал более 3 пятисетовиков подряд. Но жаль, что там его ждет Джокович, а не Офнер какой-нибудь.
Не знал, кстати.
Навскидку помню три 5-сетовика Робредо на РГ-13 и три 5-сетовика Гулбиса на Уиме-18
А вот четыре подряд... И впрямь не припоминаю...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chemical brother
Ответ romancureman
чувак на диком пике. и двигается просто супер. бежит. бьёт с обоих рук одинаково. укорачивает, хоть и не часто . как тот самый земляной червь из биографии Агасси) и с менталкой у него всё ок . а Новак не на пике, считаю, сейчас. кощунственно звучит, но не без шансов для перуанца
Абсолютно без шансов. Тренировка для Новака.
Если серб совсем уж дурака повалять решит, то 3:1. А так 3:0.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий