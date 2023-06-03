Варильяс выиграл третий пятисетовик подряд и встретится с Джоковичем
94-я ракетка мира Хуан Пабло Варильяс в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграл №14 Хуберта Хуркача – 3:6, 6:3, 7:6(3), 4:6, 6:2.
Перуанец выиграл третий подряд пятисетовый матч (причем в первых двух отыгрался с 0:2 по партиям) и впервые вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема».
Кроме того, он впервые обыграл соперника из топ-15.
Дальше Варильяс сыграет с Новаком Джоковичем.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
и с менталкой у него всё ок .
а Новак не на пике, считаю, сейчас.
кощунственно звучит, но не без шансов для перуанца
Но жаль, что там его ждет Джокович, а не Офнер какой-нибудь.
Навскидку помню три 5-сетовика Робредо на РГ-13 и три 5-сетовика Гулбиса на Уиме-18
А вот четыре подряд... И впрямь не припоминаю...
Если серб совсем уж дурака повалять решит, то 3:1. А так 3:0.