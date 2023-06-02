Джокович о победе над Давидовичем-Фокина: «Если бы я проиграл второй сет, то мы, наверное, играли бы пять часов»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Алехандро Давидович-Фокина Теннис

Новак Джокович прокомментировал победу в третьем круге «Ролан Гаррос».

Он обыграл Алехандро Давидовича-Фокина – 7:6(4), 7:6(5), 6:2.

«Конечно, победа есть победа. Может быть, первые два сета были слишком тяжелыми – три часа. Если бы я проиграл второй, то мы, наверное, играли бы пять часов.

Но нужно быть к этому готовым. Это «Большой шлем», пятисетовый формат, самое медленное покрытие в теннисе. Матчи требуют огромных усилий. Но нам всем нужно верить в себя и стараться выжимать максимум. Я горжусь сегодняшним выступлением».

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9 комментариев

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Czarn
Новак, прекрасная победа!😀 Продолжай в том же духе!😀
+9
-2
+7
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Юрий Р.
Сейчас каждая победа Джокера на турнире, приближает его к бессмертию!
+5
0
+5
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Aibek Mak
По настоящему тяжелый матч вытащил Новак. Исход матча решили несколько важных очков в первых двух сетах, но на то он и Новак чтобы выигрывать такие матчи
+4
0
+4
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Verdo
Ответ Йенс Мустерманн
Давай-давай, ползи к Карасю на заклание.
давай давай, дальше бухай)
+3
-1
+2
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acr
Ответ Йенс Мустерманн
Давай-давай, ползи к Карасю на заклание.
Пусть сам пройдет Шапку Мкзетти Цыпа. Сил может потратить много
+1
0
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Йенс Мустерманн
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Ответ acr
Пусть сам пройдет Шапку Мкзетти Цыпа. Сил может потратить много
Он двужильный, 24 часа на кортах USO не помешали ему взять титул.
+1
0
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D-eisler@yandex.ru
Подливыч-Фак’ино это нечто)))) дважды брейковать и сливать))))))))) спасибо
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