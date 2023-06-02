Джокович о победе над Давидовичем-Фокина: «Если бы я проиграл второй сет, то мы, наверное, играли бы пять часов»

Новак Джокович прокомментировал победу в третьем круге «Ролан Гаррос».

Он обыграл Алехандро Давидовича-Фокина – 7:6(4), 7:6(5), 6:2.

«Конечно, победа есть победа. Может быть, первые два сета были слишком тяжелыми – три часа. Если бы я проиграл второй, то мы, наверное, играли бы пять часов.

Но нужно быть к этому готовым. Это «Большой шлем», пятисетовый формат, самое медленное покрытие в теннисе. Матчи требуют огромных усилий. Но нам всем нужно верить в себя и стараться выжимать максимум. Я горжусь сегодняшним выступлением».

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