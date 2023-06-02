Павлюченкова впервые с US Open-2021 вышла во вторую неделю ТБШ

333-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова обыграла Анастасию Потапову в третьем круге «Ролан Гаррос» – 4:6, 6:3, 6:0.

31-летняя россиянка пропустила почти весь прошлый сезон из-за травмы колена – и вернулась в тур в начале этого года.

Павлюченкова впервые с US Open-2021 добралась до второй недели турнира «Большого шлема». В целом она 10-й раз вышла в 1/8 финала на «Шлеме». В Париже она это сделала третий раз в карьере.

Кроме того, Павлюченкова стала лишь четвертой теннисисткой в Открытой эре, вышедшей во вторую неделю «Ролан Гаррос» из-за пределов топ-200.

Теперь Павлюченкова сыграет с Элизой Мертенс.

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