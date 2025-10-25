  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Фонсека о том, почему пропустил турниры в Азии: «Я работал над психологической устойчивостью»
1

Фонсека о том, почему пропустил турниры в Азии: «Я работал над психологической устойчивостью»

Жоао Фонсека поделился эмоциями после выхода в финал пятисотника в Базеле.

В полуфинале он обыграл Хауме Муньяра – 7:6(4), 7:5.

– Какой насыщенный у тебя год! Ты сыграл на первых турнирах «Большого шлема», выиграл первый титул уровня ATP, а теперь вышел в финал турнира категории 500. Что для тебя это значит?

– Это потрясающий сезон. Я начал на 130-м месте в рейтинге, а сейчас уже где-то 40-й (Фонсека занимает 46-ю строчку, в живом рейтинге поднялся на 34-ю – Спортс’’).

Мы много думали, на каких турнирах участвовать в этом году. В Азию не поехали, потому что я немного болел и работал над психологической устойчивостью. Как я говорил вчера, у меня появляются возможности, и я рад, что смог их использовать. Очень счастлив быть здесь и надеюсь, что удастся взять трофей, – сказал Фонсека в интервью на корте.

Как дела у Жоао Фонсеки – главного таланта в мужском теннисе?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoSwiss Indoors Basel
logoЖоао Фонсека
logoХауме Муньяр
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Зверев ведет у Синнера 4:3 в личке перед финалом в Вене
16 минут назад
Давидович-Фокина вышел в пятый финал на уровне ATP. Четыре предыдущих он проиграл
40 минут назад
Базель (ATP). Фонсека вышел в финал, Эмбер снялся
сегодня, 16:51
Зверев одержал 300-ю победу на харде и вышел в 40-й финал
сегодня, 16:49
Вена (ATP). 1/2 финала. Синнер обыграл Де Минаура, Зверев – Музетти
сегодня, 16:37
Синнер после 12-й победы подряд над Де Минауром: «Он изменил кое-что в игре, но я не хочу раскрывать все секреты»
сегодня, 15:55
19-летний Фонсека впервые вышел в финал ATP 500
сегодня, 15:19
Синнер 12-й раз обыграл Де Минаура и вышел в восьмой финал в сезоне
сегодня, 14:46
Маю завершит карьеру после «Мастерса» в Париже. Он сыграет в паре с Димитровым
сегодня, 14:32
Зверев о «Мастерсе» в Саудовской Аравии: «С точки зрения политики обстановка не всегда была благоприятной, но они пытаются это изменить»
сегодня, 13:08
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25