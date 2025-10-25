Фонсека о том, почему пропустил турниры в Азии: «Я работал над психологической устойчивостью»

Жоао Фонсека поделился эмоциями после выхода в финал пятисотника в Базеле.

В полуфинале он обыграл Хауме Муньяра – 7:6(4), 7:5.

– Какой насыщенный у тебя год! Ты сыграл на первых турнирах «Большого шлема», выиграл первый титул уровня ATP, а теперь вышел в финал турнира категории 500. Что для тебя это значит?

– Это потрясающий сезон. Я начал на 130-м месте в рейтинге, а сейчас уже где-то 40-й (Фонсека занимает 46-ю строчку, в живом рейтинге поднялся на 34-ю – Спортс’’).

Мы много думали, на каких турнирах участвовать в этом году. В Азию не поехали, потому что я немного болел и работал над психологической устойчивостью. Как я говорил вчера, у меня появляются возможности, и я рад, что смог их использовать. Очень счастлив быть здесь и надеюсь, что удастся взять трофей, – сказал Фонсека в интервью на корте.

