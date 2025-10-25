19-летний Фонсека впервые вышел в финал ATP 500
Жоао Фонсека обыграл Хауме Муньяра в полуфинале турнира в Базеле.
Матч закончился со счетом 7:6(4), 7:5.
Для 19-летнего бразильца это первый финал пятисотника и второй на уровне тура. В этом году он стал чемпионом ATP 250 в Буэнос-Айресе.
За крупнейший титул в карьере Фонсека поборется с победителем пары Алехандро Давидович-Фокина – Юго Эмбер.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
