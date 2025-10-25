Синнер после 12-й победы подряд над Де Минауром: «Он изменил кое-что в игре, но я не хочу раскрывать все секреты»

Янник Синнер прокомментировал победу в полуфинале турнира в Вене.

Итальянец обыграл Алекса де Минаура со счетом 6:3, 6:4. Он выиграл все 12 встреч против австралийца.

– Я старался показывать качественный теннис и хорошо подавать. Первый сет получился физически тяжелым, но рад, что выиграл в двух. Он изменил кое-что в игре, и я был к этому готов.

– Что именно?

– Не хочу раскрывать все секреты (смеется). Он знает, как оказывать на меня давление. Когда подача не идет, приходится играть каждый мяч и розыгрыш, и матч становится очень тяжелым. Он немного изменил слайсы, играл по линии и поменял еще ряд мелких деталей.

В целом доволен, как справился. Во втором сете я вел с брейком, затем проиграл подачу, но оставался сконцентрированным. Рад, что снова вышел в финал, – сказал Синнер в интервью на корте.