Синнер 12-й раз обыграл Де Минаура и вышел в восьмой финал в сезоне
Янник Синнер вышел в финал турнира в Вене.
Он обыграл седьмую ракетку мира Алекса де Минаура со счетом 6:3, 6:4.
Синнер вышел в 31-й финал в карьере и восьмой в сезоне.
Итальянец одержал 47-ю победу в сезоне и 20-ю подряд на крытых хардовых кортах. Также для Синнера это 50-я победа над соперником из топ-10. Он стал первым теннисистом, родившимся в XXI веке, которому удалось достичь этой отметки.
Кроме того, Синнер обыграл Де Минаура 12-й раз подряд. Теперь их баланс – 12:0.
Дальше он встретится с Александром Зверевым или Лоренцо Музетти.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
