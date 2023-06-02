Александрова о проблемах с прессом: «Может, я неправильно делаю какое-то движение или слишком много его нагружаю. В этом году пока все хорошо»

Екатерина Александрова рассказала о травмах, которые беспокоили ее последние сезоны.

– То тут, то там, то одно, то другое. Ничего суперсерьезного, но всегда не получалось быть готовой на 100%. Сейчас все более или менее нормально. Пресс пока держит, поэтому все хорошо.

– Пресс – это твоя ахиллесова пята?

– Наверное, да.

– Почему?

– Не знаю, вроде я работаю над ним, упражнения и все, но в какой-то момент он просто: «Нет, все, с меня хватит» (смеется).

– Во время подачи это происходит?

– Да-да-да! Может, я неправильно делаю какое-то движение или слишком много его нагружаю. Вместо того, чтобы помогать ногами или руками, я нагружаю пресс. Поэтому он дает о себе знать после нескольких игр, но пока получается его контролировать.

– Когда он последний бил в дверь?

– Последний раз он бил, наверное, в прошлом году. В этом году пока еще получается держать его под контролем. В прошлом пару раз выстреливал в ненужный момент. А пока нормально.

– Устала?

– Да нет. Просто со временем привыкаешь к этому, понимаешь, что это просто часть рутины.

– К боли привыкаешь?

– Не к боли, а к тому, что просто нужно за этим следить, уделять больше времени. Понимаешь, что, возможно, это слабая точка, над которой нужно работать и как только ты начнешь на нее забивать, она непременно даст о себе знать, – сказала Александрова в интервью Софье Тартаковой для ютуб-канала «Больше!»

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