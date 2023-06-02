Александрова о сотрудничестве с Турсуновым: «Пока договорились на Рим, Париж и потом обсудим, что будет дальше»

Екатерина Александрова ответила, как началось ее сотрудничество с Дмитрием Турсуновым.

– Да я не знаю, как-то так получилось. Папа общался с ним, и как-то слово за слово. Я не знаю, просто раз как-то: «Давайте попробуем» – «Да, давайте».

– Папа предложил это?

– Ну да. Пока договорились на Рим, Париж и потом обсудим, что будет дальше.

– Митя много разговаривает?

– Иногда да (смеется).

– Ты же у нас вообще молчунья такая. Как тебе подобный подход?

– Я слушаю. Когда мне не надо говорить, мне нормально (смеется). Мне комфортно. Поэтому я слушаю, пытаюсь узнать что-то новое для себя, привнести в игру какие-то изменения. Что-то дается нелегко, какие-то поправки даются с трудом.

– У тебя большой поток информации, тебе нужно маленькие кусочки выдавать.

– Пока вроде справляюсь. Вначале было непросто, потому что было очень много информации, причем очень много полезной информации. Мне казалось, что надо и тут успеть, и тут, и это запомнить, и это сделать. И потом ты выходишь такой: ой-ой-ой, столько всего. И такой немножко даже опешивший, растерянный, не знаешь в итоге, что делать. Но сейчас все-таки у меня чуть-чуть лучше получается работать с таким количеством информации и чуть-чуть полегче.

– Митя – авторитетный тренер?

– Я думаю, что да, – сказала Александрова в интервью Софье Тартаковой для ютуб-канала «Больше».

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