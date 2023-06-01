Чорич о том, что Векич готовила ему ужин: «Вчера я тоже у нее был. И опять – лосось и рис»

прокомментировал то, что готовила ему ужин.

«Я не планирую что-то ей готовить в ответ. Могу сводить на ужин, но готовить не умею (улыбается). Так что этого не будет.

Вчера я тоже у нее был. И опять – лосось и рис. Во время турниров я люблю правильно питаться. А в этом году я живу не в квартире и не в доме, так что мне некому готовить.

А она сняла квартиру, так что мы переписываемся после тренировок. Я ей написал, что снова приду и попросил что-нибудь приготовить (улыбается)».

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