Чорич о том, что Векич готовила ему ужин: «Вчера я тоже у нее был. И опять – лосось и рис»

Теги Ролан Гаррос ATP WTA Донна Векич Борна Чорич Теннис

Борна Чорич прокомментировал то, что Донна Векич готовила ему ужин.

«Я не планирую что-то ей готовить в ответ. Могу сводить на ужин, но готовить не умею (улыбается). Так что этого не будет.

Вчера я тоже у нее был. И опять – лосось и рис. Во время турниров я люблю правильно питаться. А в этом году я живу не в квартире и не в доме, так что мне некому готовить.

А она сняла квартиру, так что мы переписываемся после тренировок. Я ей написал, что снова приду и попросил что-нибудь приготовить (улыбается)».

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12 комментариев

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MihuS
Интересная новость, очень важная, самое главное!😃
+20
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+16
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Африкан Богаевский
векич красотка
+9
-3
+6
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гилберт
Ответ MihuS
Интересная новость, очень важная, самое главное!😃
Очень вкусная новость!
+5
0
+5
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justbored
к концу турнира возненавидит рис с лососем
+4
0
+4
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гилберт
Ответ Доминик
Комментарий удален модератором
Дезинфекция Борны. Скоро в кино.
+4
0
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Михаил Пригода
Ответ Nikola Shell
Интересно, а с киской потом игры были?
У Векич ещё и кошка есть? Главное, чтобы аллергии на шерсть не было, а так можно и поиграть
+3
0
+3
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Verdo
бойтесь данайцев лосось приносящих
+1
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Доминик
Комментарий удален модератором
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Nikola Shell
Ответ Михаил Пригода
У Векич ещё и кошка есть? Главное, чтобы аллергии на шерсть не было, а так можно и поиграть
)))
+1
-1
0
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