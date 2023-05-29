Векич о том, ходила ли она в ресторан в Париже: «Нет, я решила замедлиться и больше времени провожу дома. Чорич приходил ко мне пару раз, я готовила ему ужин»

Теги Ролан Гаррос WTA Донна Векич Борна Чорич Теннис

22-я ракетка мира Донна Векич рассказала о своем фирменном блюде.

В первом круге «Ролан Гаррос» она обыграла Даяну Ястремскую – 6:2, 7:5.

 – Я знаю, что вы очень любите готовить. Смотрел некоторые ваши видео на ютубе. Хотел бы узнать: есть ли у вас фирменное блюдо? Может быть, стоит запатентовать шашлык Донны Векич.

– Нет, это лазанья.

– Насколько важно для вас правильно питаться? Вы можете позволить себе насладиться любимой едой в Париже? С точки зрения тенниса, в чем ваш рецепт успеха в этом сезоне?

– Да, мое фирменное блюдо – лазанья. На самом деле на этой неделе мы остановились в квартире, поэтому я ни разу не выходила поесть, чаще оставалась дома, но готовила нечасто.

Не знаю насчет рецепта моего успеха (смеется). Надеюсь, что узнаю за эти две недели.

– Могу ли я спросить насчет вашего комплекта формы. Он в цвет грунта, и если вы упадете, больше мы не сможем вас увидеть. Что вдохновило вас выбрать такую расцветку и какое участие вы принимали в разработке?

– Да, мне очень нравятся эти цвета. Надеюсь, я не слишком смешиваюсь с покрытием. Но да, цвет красивый. Очень классический.

– Как развивается ваш бизнес и как последние месяцы вам удается совмещать дела, когда ваш график в туре стал еще более загруженным?

– Да, я определенно больше сконцентрирована на теннисе. Все дела вне корта поручила команде.

– В плане еды, десертов и прочего в Париже есть много разных вариантов. У вас есть какие-нибудь сладости или блюда, которые вам здесь нравятся?

– Я здесь уже неделю, но только однажды выбиралась на ужин. Я просто решила замедлиться и больше времени провожу дома.

Борна [Чорич] приходил ко мне пару раз, и я готовила ему ужин. Да, последние пару дней я ничего себе не позволяла, но сегодня вечером пойду куда-нибудь на ужин (смеется).

– Что вы приготовили для Борны? 

– Лосося.

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7 комментариев

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Tarkovski
Ответ Габриэла
Донна с Борной встречается? Еду ему готовит... лосось -это классно... успехов ребятам
С кем только Донна не встречается) Коллекционирует теннисистов
+11
-1
+10
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Габриэла
Донна с Борной встречается? Еду ему готовит... лосось -это классно... успехов ребятам
+6
-1
+5
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AlexGooner
Вавринка с Коккинакисом - а чо, в смысле?!
+5
-1
+4
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Dym86
Интересно кто вкуснее готовит Остапенко или Векич? :)
+3
0
+3
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Габриэла
Ответ Dym86
Интересно кто вкуснее готовит Остапенко или Векич? :)
Алена по тортам... это видно ... Донна по рыбе... кому чего...
+3
0
+3
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Чэзг
лазанья, коккинакис, шашлык, вавринка, лосось, ультиматум борна
+2
0
+2
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Pasha Saotsera
Ответ Tarkovski
С кем только Донна не встречается) Коллекционирует теннисистов
😂
+2
0
+2
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