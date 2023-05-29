Векич о том, ходила ли она в ресторан в Париже: «Нет, я решила замедлиться и больше времени провожу дома. Чорич приходил ко мне пару раз, я готовила ему ужин»

22-я ракетка мира Донна Векич рассказала о своем фирменном блюде.

В первом круге «Ролан Гаррос» она обыграла Даяну Ястремскую – 6:2, 7:5.

– Я знаю, что вы очень любите готовить. Смотрел некоторые ваши видео на ютубе. Хотел бы узнать: есть ли у вас фирменное блюдо? Может быть, стоит запатентовать шашлык Донны Векич.

– Нет, это лазанья.

– Насколько важно для вас правильно питаться? Вы можете позволить себе насладиться любимой едой в Париже? С точки зрения тенниса, в чем ваш рецепт успеха в этом сезоне?

– Да, мое фирменное блюдо – лазанья. На самом деле на этой неделе мы остановились в квартире, поэтому я ни разу не выходила поесть, чаще оставалась дома, но готовила нечасто.

Не знаю насчет рецепта моего успеха (смеется). Надеюсь, что узнаю за эти две недели.

– Могу ли я спросить насчет вашего комплекта формы. Он в цвет грунта, и если вы упадете, больше мы не сможем вас увидеть. Что вдохновило вас выбрать такую расцветку и какое участие вы принимали в разработке?

– Да, мне очень нравятся эти цвета. Надеюсь, я не слишком смешиваюсь с покрытием. Но да, цвет красивый. Очень классический.

– Как развивается ваш бизнес и как последние месяцы вам удается совмещать дела, когда ваш график в туре стал еще более загруженным?

– Да, я определенно больше сконцентрирована на теннисе. Все дела вне корта поручила команде.

– В плане еды, десертов и прочего в Париже есть много разных вариантов. У вас есть какие-нибудь сладости или блюда, которые вам здесь нравятся?

– Я здесь уже неделю, но только однажды выбиралась на ужин. Я просто решила замедлиться и больше времени провожу дома.

Борна [Чорич] приходил ко мне пару раз, и я готовила ему ужин. Да, последние пару дней я ничего себе не позволяла, но сегодня вечером пойду куда-нибудь на ужин (смеется).

– Что вы приготовили для Борны?

– Лосося.

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