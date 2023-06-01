Альтмайер ушел с двух матчболов и за 5,5 часов обыграл Синнера. Он заплакал перед интервью на корте

Теги Ролан Гаррос ATP Даниэль Альтмайер Янник Синнер Теннис

Даниэль Альтмайер победил Янника Синнера во втором круге «Ролан Гаррос» – 6:7(0), 7:6(7), 1:6, 7:6(4), 7:5. Матч продолжался 5 часов 26 минут.

Альтмайер – 79-я ракетка мира, Синнер – девятая.

В четвертом сете 24-летний немец отыграл подачу на матч, уйдя с двух матчболов при счете 4:5.

У него две победы в трех матчах против соперников из топ-10. Первая тоже была на «Ролан Гаррос» – в 2020-м над Маттео Берреттини.

Альтмайер второй раз играл пятисетовик. Первый он проиграл Синнеру на US Open-2022.

Перед интервью на корте Альтмайер заплакал.

Теперь он встретится с Григором Димитровым.

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20 комментариев

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Magic_Bazilio
Синнер Медведеву говорил, мол посмотрим что ты покажешь на грунте, оказалось что ничего не показал сам Синнер...
+22
-3
+19
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Кавабунга Шреддоголовый
Иметь матчболы при подаче на матч, желательно 2 - выполнено.
Упустить подачу на матч - выполнено.
Проиграть в пяти сетах - выполнено.
Проиграть за 5 с половиной часов - выполнено.
Показать хороший теннис, но проиграть - выполнено.
Отыграть несколько матчболов на подаче соперника - выполнено.
Все это Янник Синнер
+13
-2
+11
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laruff
Думаю последний «смэш» Янника долго будет ему являться в кошмарных снах 🤦‍♂️
+9
0
+9
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Антон Тимофеев
Ответ гилберт
Показал больше чем Медведев. Задачу выполнил и поехал домой.
Ну...очков на грунте Медведев больше Синнера взял за апрель-начало июня, да еще и Мастерс прихватил))) Думаю, Даниил не особо расстроен)) Ему и Рима хватит выше крыши))
+7
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+7
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MWLR
Супер матч был
+5
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Доминик
Даня такую шикарную сетку себе заруинил. Там ковровая дорожка до финала.
+7
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+5
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YIV
Ответ Доминик
Даня такую шикарную сетку себе заруинил. Там ковровая дорожка до финала.
Нет, в текущих условиях не прошёл бы он далеко. В этих условиях он по сути максимум выдал в первом круге. Нечем ему разгонять. А вот Вилд как раз не просто так уже в 3м круге.
+3
0
+3
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Nazza1406
Молодец немец,сыграл от души
+2
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Aibek Mak
Крутейший матч! У Синнера на ТБШ что не матч то триллер настоящий! В концовке был шанс на обратный брейк но сдали нервы и подсел окончательно физически, но а однорукий бэкхенд Альтмаера бесподобен
+2
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+2
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Россия будет свободной
Посмотрел, кто там внизу еще из топов остался - и вздрогнул: опять Рууд имеет все шансы выйти в финал

Медведев и в прошлом году сломал сетку РГ своим высоким посевом - и вылетел.
И в этом.
Это смешно
+1
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TennisGeek
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Иметь матчболы при подаче на матч, желательно 2 - выполнено. Упустить подачу на матч - выполнено. Проиграть в пяти сетах - выполнено. Проиграть за 5 с половиной часов - выполнено. Показать хороший теннис, но проиграть - выполнено. Отыграть несколько матчболов на подаче соперника - выполнено. Все это Янник Синнер
Ещё нетбол на матчболе, притом что без нетбола Синнер сетку закрывал.
+1
0
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Генадий Адамов
Гриша вынесет Альтмайера, Грешник подарил ему победу, остались четыре фаворита Ноле, Карасик, Музетти,Рублик
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Ничего Смешного
В 4м сете сам всё проиграл, такой же нестабильный, как всё нынешнее поколение. Намного не идёт и размяк. Ужасные выходы к сетке, игра - качели. Янник сыграл хорошо только в 3м сете, а дальше занимался ерундой. Отыграл гейм, а потом снова проиграл. Я вообще не согласен, что Янник играл лучше. Вы видели первую подачу и выход к сетке и его обострения? Ну это смешно для игрока 10ки. Сколько раз Даниэль наказывал за игру через центр? Где первая подача? Ну вот и всё
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Другая_
Кто-нибудь кроме меня смотрел матч Альтмайер- Карацев в первом круге Мюнхена? Дождь, 10 градусов, игра ужасного качества от игроков второй сотни. После этого обоих будто подменили. Жаль, что Аслан проиграл, но уровень его игры с тех пор сильно улучшился.
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sashati
Плакать нужно Синнеру, а тебе танцевать румбу..
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costa0545
И Яник туда же, а говорили хорошо, что Даня проиграл, и ему теперь дорога в полуфинал, открыта)))
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costa0545
Комментарий удален пользователем
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гилберт
Ответ Антон Тимофеев
Ну...очков на грунте Медведев больше Синнера взял за апрель-начало июня, да еще и Мастерс прихватил))) Думаю, Даниил не особо расстроен)) Ему и Рима хватит выше крыши))
Ну типа..А мне больше и не надо! Да?
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Alex19
Ответ costa0545
Комментарий удален пользователем
Эти двое деклассировали великий турнир. Хорошо, Джокович есть - организаторы на нём оторвутся.
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