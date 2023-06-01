Альтмайер ушел с двух матчболов и за 5,5 часов обыграл Синнера. Он заплакал перед интервью на корте
Даниэль Альтмайер победил Янника Синнера во втором круге «Ролан Гаррос» – 6:7(0), 7:6(7), 1:6, 7:6(4), 7:5. Матч продолжался 5 часов 26 минут.
Альтмайер – 79-я ракетка мира, Синнер – девятая.
В четвертом сете 24-летний немец отыграл подачу на матч, уйдя с двух матчболов при счете 4:5.
У него две победы в трех матчах против соперников из топ-10. Первая тоже была на «Ролан Гаррос» – в 2020-м над Маттео Берреттини.
Альтмайер второй раз играл пятисетовик. Первый он проиграл Синнеру на US Open-2022.
Перед интервью на корте Альтмайер заплакал.
Теперь он встретится с Григором Димитровым.
Упустить подачу на матч - выполнено.
Проиграть в пяти сетах - выполнено.
Проиграть за 5 с половиной часов - выполнено.
Показать хороший теннис, но проиграть - выполнено.
Отыграть несколько матчболов на подаче соперника - выполнено.
Все это Янник Синнер
Медведев и в прошлом году сломал сетку РГ своим высоким посевом - и вылетел.
И в этом.
Это смешно