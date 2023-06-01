Альтмайер ушел с двух матчболов и за 5,5 часов обыграл Синнера. Он заплакал перед интервью на корте

Даниэль Альтмайер победил во втором круге « » – 6:7(0), 7:6(7), 1:6, 7:6(4), 7:5. Матч продолжался 5 часов 26 минут.

Альтмайер – 79-я ракетка мира, Синнер – девятая.

В четвертом сете 24-летний немец отыграл подачу на матч, уйдя с двух матчболов при счете 4:5.

У него две победы в трех матчах против соперников из топ-10. Первая тоже была на «Ролан Гаррос» – в 2020-м над Маттео Берреттини.

Альтмайер второй раз играл пятисетовик. Первый он проиграл Синнеру на US Open-2022.

Перед интервью на корте Альтмайер заплакал.

Теперь он встретится с Григором Димитровым.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе