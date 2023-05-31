Касаткина о выступлении на «Ролан Гаррос»: «Прошлогодний успех не дает мне преимуществ. Возможно, даже наоборот»

рассказала, помогает ли ей то, что она в прошлом году вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». Сегодня он пробилась в третий круг.

«Если честно, прошлогодний успех не дает мне преимуществ. Я бы сказал, что, возможно, даже наоборот – потому что он добавляет давления, хочу я того или нет. Это все равно давления, и я стараюсь с ним справляться.

Пока что получается, и я хочу продолжать в том же духе».

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