Касаткина о твинере в матче с Вондроушовой: «Это не везение – я его тренировала»

Теги Ролан Гаррос WTA Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала твинер во втором круге «Ролан Гаррос».

Она обыграла Маркету Вондроушову – 6:3, 6:4.

Ее просили, тренирует ли она этот удар.

«Не буду врать – в детстве я много его тренировала. Когда мне было лет 10, я отрабатывала его у стенки: била в стену, кидала свечку, а потом била твинер. И так по два часа каждый день.

Так что это не везение – я его тренировала».

Касаткина – с лучшим ударом «Ролан Гаррос»! Супертвинер в важный момент

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8 комментариев

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Мишка Синайский
во все нарезки турнира эту красоту !
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Sincere
о, ну вот это конечно круто)
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Pasha Saotsera
Лучший удар РГ 2023
+1
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Dr. Heisenberg
Не фига себе. Еще и навылет! Шикарно.
+1
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Cube Litening C:68X
Молодец лесбочка!! 😁😋
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ivan 07
Восхитительно.
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goodloser
Во втором матче на Ролан Гаррос Касаткина играла не здорово, но лучше, чем в первом, так что динамика положительная, и есть надежды на дальнейшее улучшение игры по ходу турнира. По игре она куда интереснее, чем Вондроушева. Выиграла сегодня Касаткина более-менее чисто, но ошибок хотелось бы поменьше.
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Ben Shelton
Федерер в юбке
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