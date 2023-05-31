Касаткина о твинере в матче с Вондроушовой: «Это не везение – я его тренировала»

Дарья Касаткина прокомментировала твинер во втором круге «Ролан Гаррос».

Она обыграла Маркету Вондроушову – 6:3, 6:4.

Ее просили, тренирует ли она этот удар.

«Не буду врать – в детстве я много его тренировала. Когда мне было лет 10, я отрабатывала его у стенки: била в стену, кидала свечку, а потом била твинер. И так по два часа каждый день.

Так что это не везение – я его тренировала».

Касаткина – с лучшим ударом «Ролан Гаррос»! Супертвинер в важный момент

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