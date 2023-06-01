Карлос Алькарас: «Некоторые говорят, что у меня есть удары как у Надаля, Джоковича и Федерера, но мне хочется верить, что я на 100% Алькарас, а не чья-то копия»
Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о своем стиле.
«Некоторые говорят, что у меня есть удары как у Надаля, Джоковича и Федерера, но это нормально, потому что за ними я наблюдал последние 20 лет.
Но мне хочется верить, что я на 100% Алькарас, а не чья-то копия».
Карлос Алькарас – новый Надаль?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
никого нельзя будет с ним сравнить как минимум в этом компоненте