Карлос Алькарас: «Некоторые говорят, что у меня есть удары как у Надаля, Джоковича и Федерера, но мне хочется верить, что я на 100% Алькарас, а не чья-то копия»

Теги Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о своем стиле.

«Некоторые говорят, что у меня есть удары как у Надаля, Джоковича и Федерера, но это нормально, потому что за ними я наблюдал последние 20 лет.

Но мне хочется верить, что я на 100% Алькарас, а не чья-то копия».

Карлос Алькарас – новый Надаль?

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4 комментария

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Welshman09
https://youtu.be/nvPv6WR7Ws4
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D-eisler@yandex.ru
ты на 100% кулачок
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as009595@icloud.com
У Алькараса есть все, форхенд Надаля, двуручный бэкхенд Джоковича и дропшоты Федерера, потенциал громадный просто
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Россия будет свободной
имхо станет гением дропшотов как минимум.
никого нельзя будет с ним сравнить как минимум в этом компоненте
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