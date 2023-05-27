Алькарас ответил, сильнее ли он Надаля в 20 лет

Теги Рафаэль Надаль ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас ответил на вопрос сильнее ли он, чем Рафаэль Надаль был в 20 лет.

«Я не знаю. Когда ему было 20, время было другим. Я не могу сказать, сильнее ли я, чем он был в этом возрасте. Он в моем возрасте добился больших побед. Я не могу ответить на этот вопрос».

Также Алькарас рассказал, хотел бы ли он сыграть с Надалем в паре на Олимпиаде-2024.

«Для меня это стало бы исполнением мечты. Конечно, я хотел бы. Но посмотрим, как он будет себя чувствовать через год. Надеюсь, все будет отлично».

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3 комментария

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romancureman
представил себе последний форхенд Надаля, после которого мячик падает в лунку и всё..
и не понимаешь, радоваться его победе или плакать. ужасно всё это.
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Они немного разные...
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