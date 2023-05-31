Карлос Алькарас: «Я постоянно выигрываю, потому что улыбаюсь»

Теги ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас ответил на вопрос о том, что улыбается на корте.

– Вы постоянно улыбаетесь. Вы постоянно выигрываете. Хотелось бы узнать, вы постоянно улыбаетесь, потому что постоянно выигрываете, или постоянно выигрываете, потому что постоянно улыбаетесь?

– Я постоянно выигрываю, потому что улыбаюсь (улыбается). И я всегда говорил, что для меня улыбка – ключ ко всему.

Мне нравятся такие стадионы, такие турниры, города. Для меня важнее всего этим наслаждаться. Поэтому я постоянно улыбаюсь.

Карлос Алькарас – новый Надаль?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
И это правильный подход)
Кайфовать от каждой секунды)
А на таких как пэр и бублик, которых видимо заставляют заниматься таким прекрасным видом спорта - невозможно смотреть)
Вселенная, почему они?(
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эмма Ши
почему-то вспомнила Джокера в исполнении Джека Николсона. Тоже улыбается
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vic_14
Только мне Алькарас кажется через чур самоуверенным или даже самовлюбленным? Может это конечно трудности перевода, с испанского на плохой английский потом на русский, но каждый раз когда читаю его комментарии или интервью какой-то неприятный осадок остаётся...
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanya_1111
Ответ Vic_14
Только мне Алькарас кажется через чур самоуверенным или даже самовлюбленным? Может это конечно трудности перевода, с испанского на плохой английский потом на русский, но каждый раз когда читаю его комментарии или интервью какой-то неприятный осадок остаётся...
А почему бы ему не быть самоуверенным? Ему 20 лет, он 1-я ракетка мира, выигрывает мастерсы, является обладателем шлема, в таком возрасте излишняя самоуверенность - не грех ))). Ну и все мы видим как он играет, он действительно хорош. По поводу скучности согласна, почему то не оч. люблю смотреть матчи с ним.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr@k
а вот Медведев не любит улыбаться...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мирослав Холод
Ответ Эмма Ши
почему-то вспомнила Джокера в исполнении Джека Николсона. Тоже улыбается
Почему то вспомнил Карлито(Карла Суарес Н). у нее всегда открытый рот
п.с. надеюсь поправила здоровье 🙏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мирослав Холод
Ответ Mr@k
а вот Медведев не любит улыбаться...
Рафа тоже не улыбается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий