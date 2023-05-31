Карлос Алькарас: «Я постоянно выигрываю, потому что улыбаюсь»
Карлос Алькарас ответил на вопрос о том, что улыбается на корте.
– Вы постоянно улыбаетесь. Вы постоянно выигрываете. Хотелось бы узнать, вы постоянно улыбаетесь, потому что постоянно выигрываете, или постоянно выигрываете, потому что постоянно улыбаетесь?
– Я постоянно выигрываю, потому что улыбаюсь (улыбается). И я всегда говорил, что для меня улыбка – ключ ко всему.
Мне нравятся такие стадионы, такие турниры, города. Для меня важнее всего этим наслаждаться. Поэтому я постоянно улыбаюсь.
Карлос Алькарас – новый Надаль?
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Кайфовать от каждой секунды)
А на таких как пэр и бублик, которых видимо заставляют заниматься таким прекрасным видом спорта - невозможно смотреть)
Вселенная, почему они?(
п.с. надеюсь поправила здоровье 🙏