Карлос Алькарас: «Я постоянно выигрываю, потому что улыбаюсь»

Карлос Алькарас ответил на вопрос о том, что улыбается на корте.

– Вы постоянно улыбаетесь. Вы постоянно выигрываете. Хотелось бы узнать, вы постоянно улыбаетесь, потому что постоянно выигрываете, или постоянно выигрываете, потому что постоянно улыбаетесь?

– Я постоянно выигрываю, потому что улыбаюсь (улыбается). И я всегда говорил, что для меня улыбка – ключ ко всему.

Мне нравятся такие стадионы, такие турниры, города. Для меня важнее всего этим наслаждаться. Поэтому я постоянно улыбаюсь.

Карлос Алькарас – новый Надаль?

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